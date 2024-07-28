Корабель РФ зайшов у територіальні води Фінляндії: екіпаж проігнорував сигнали прикордонників

Весь час, поки російське судно перебувало у фінських територіальних водах, його супроводжував патрульний катер берегової охорони Фінляндії.
Берегова охорона та Прикордонна служба Фінляндії зафіксували нелегальний перетин морського кордону російським судном у п'ятницю, 26 липня. Корабель проігнорував попередження фінських прикордонників і близько 1,2 морських мілей пройшов у територіальних водах Фінляндії у Фінській затоці.
Про це пише Yle з посиланням на Міноборони Фінляндії.
"Російське судно підозрюється у порушенні морських кордонів Фінляндії. За даними Прикордонної охорони, йдеться про російське науково-дослідне судно "Михаил Казанский". Воно увійшло до територіальних вод Фінляндії в районі на південь від Хаміна", – повідомило видання.
Весь час, поки російське судно перебувало у фінських територіальних водах, його супроводжував патрульний катер берегової охорони, який намагався встановити із порушниками кордону радіозв'язок. Але на російському кораблі проігнорували сигнали фінської сторони і через деякий час "Михаил Казанский" просто вийшов з територіальних вод сусідньої країни.
Прикордонна охорона розслідує інцидент з російським науково-дослідним судном, який було кваліфіковано як порушення територіальних кордонів.
Нагадаємо, військові літаки Китаю та Росії наблизилися до Аляски. Ну думку експертів, таким чином Пекін попередив Вашингтон, що у разі війни зможе безпосередньо загрожувати США та Канаді авіаударами по їхній території.
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