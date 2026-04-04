“Корабель самогубців”: Фіцо влаштував істерику і висунув ультиматум ЄС

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо / © Associated Press

Прем’єр-міністр Словаччини Роберт Фіцо відзначився новою скандальною заявою, у якій жорстко розкритикував керівництво Європейського Союзу та відкрито виступив на захист російських енергетичних інтересів.

Про свої безапеляційні вимоги щодо негайного скасування санкцій проти РФ та відновлення діалогу з Москвою словацький політик написав на своїй офіційній сторінці у Facebook.

«Корабель самогубців» та звинувачення України

У своєму дописі Роберт Фіцо заявив, що закликає до «повернення здорового глузду», і порівняв Європейський Союз та Єврокомісію у питаннях енергетичної безпеки з «кораблем самогубців».

Він зазначив, що уряди Словаччини та Угорщини роблять усе можливе, аби захистити свої національні економіки від «ідеологічної засліпленості та некомпетентності ЄК», а також від дій «зловмисного українського президента» та наслідків війни проти Ірану.

Фіцо висунув прямий ультиматум: Брюссель має негайно відновити діалог із Росією та створити умови для заповнення резервів газу і нафти з усіх можливих джерел, включно з РФ.

Для цього, за його словами, потрібно терміново скасувати «безглузді санкції» на імпорт російських енергоносіїв, прийняти рішучі кроки для повноцінного відновлення роботи нафтопроводу «Дружба» та запустити окрему ініціативу ЄС для швидкого завершення війни в Україні.

Синхронний шантаж: Орбан висунув аналогічні вимоги

Цікаво, що свій випад Фіцо зробив одразу після телефонної розмови з прем’єром Угорщини. Того ж дня Віктор Орбан знову виступив із гучними проросійськими заявами, опублікувавши відповідне відеозвернення.

Орбан назвав енергетичну ситуацію в Європі «критичною» та заявив про неминучий дефіцит палива. Використовуючи загрозу кризи, він зажадав від ЄС відмовитися від планів щодо енергетичної незалежності від Москви.

Як і Фіцо, Орбан безапеляційно вимагав негайно скасувати обмеження, накладені на російську енергетику, і змусити президента України Володимира Зеленського відкрити нафтопровід «Дружба».

Демарш Братислави та Будапешта відбувається на тлі їхньої системної протидії підтримці Києва. Як відомо, Угорщина тривалий час блокує виділення Україні 90 млрд євро кредиту, рішення про який ухвалили ще в грудні минулого року. Левова частка цих коштів (28,3 млрд євро) має піти на закупівлю озброєння для ЗСУ.

Брюссель досі не має дієвого механізму обходу вето Орбана. Ситуація додатково ускладнюється тиском з боку США та загостренням на Близькому Сході. Тим часом нафтопровід «Дружба», за який так борються союзники Путіна, зазнав значних пошкоджень ще наприкінці січня через чергову російську ракетно-дронову атаку поблизу Бродів.

Зі свого боку Роберт Фіцо також перейшов до відкритого шантажу. Він пригрозив не лише заблокувати новий 20-й пакет санкцій Євросоюзу проти Росії, а й створити серйозні перешкоди для євроінтеграції України. Словацький прем’єр звинуватив Єврокомісію у «подвійних стандартах» і заявив, що Брюссель має забути про допомогу Києву у вступі до ЄС, якщо продовжить ставити інтереси України вище за інтереси Словаччини щодо транзиту нафти.