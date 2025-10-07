ТСН у соціальних мережах

Світ
127
1 хв

«Корабель, що тоне»: Орбан оскандалився новою гучною заявою про Євросоюз

Орбан попередив, що без радикальних змін Європейський Союз ризикує стати «минущою сторінкою» в історії.

Ігор Бережанський
Віктор Орбан

Віктор Орбан / © Associated Press

Прем’єр-міністр Угорщини Віктор Орбан висловився проти вступу своєї країни до зони, де діє валюта євро.

Про це інформує Clash Report.

Він попередив, що ЄС «розпадається», і за його словами, прийняття євро «прив’яже Угорщину до корабля, який тоне».

За словами Орбана, Європейський Союз потребує «радикальної трансформації протягом двох років».

«Якщо цього не станеться, ЄС ризикує перетворитися „на минущу сторінку в історії“, — заявив Орбан.

Раніше повідомлялося, що президент України Володимир Зеленський назвав вступ України до ЄС «незворотнім» і сказав, що Віктор Орбан його лише гальмує.

Ми раніше інформували, що прем’єр-міністр Угорщини заявив, що існування України відповідає інтересам Угорщини, адже вона розташована між його країною та Росією.

127
