Корабель ВМС Таїланду затонув під час шторму: понад 30 моряків зникли безвісти

10 членів екіпажу зниклого корабля були знайдені та врятовані з моря патрульним катером Pattaravarin 88, і один загинув. Також повідомляється, що під час шторму затонуло вантажне судно.

Корабель ВМС Таїланду затонув під час шторму в Сіамській затоці пізно ввечері в неділю. 31 моряк зник безвісти.

Про це повідомляє The Bangkok Post.

Повідомлення кількох ЗМІ про те, що 10 зниклих безвісти знайдено, а один мертвий, військово-морські сили спростували. Виявилося, що під час шторму затонуло не одне судно. Повідомляється, що військовослужбовці, які вижили і яких знайшов патрульний катер, були членами екіпажу вантажного судна.

2) HTMS Sukhothai sinks off Bang Saphan district in Prachuab Khiri Khan at 11.30pm. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/aj7uN0rM1x — Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 19, 2022

HTMS Sukhothai, корвет класу Rattanakosin, затонув під час шторму біля узбережжя Прачуапкхірі-Хана.

Корвет здійснював патрулювання приблизно в 20 морських милях від берега району Банг Сапхан провінції Прачуапкхірі Хан. Під час шторму його вдарили високі хвилі, він нахилився приблизно на 60 градусів до правого борту, і морська вода вилилася в корабель.

У повідомленні ВМС і заяві уряду Таїланду опублікованому о 7 ранку в понеділок, 19 грудня, зазначено, що кількість врятованих офіцерів становить 75 зі 106, які перебували на борту, 31 військовий станом на полудень все ще вважається зниклим безвісти.

Однак пізніше стало відомо, що 10 членів екіпажу зниклого корабля були знайдені та врятовані з моря патрульним катером Pattaravarin 88, проте один військовий загинув.

3) HTMS Sukhothai sinks off Bang Saphan district in Prachuab Khiri Khan at 11.30pm. #BangkokPost #Thailand pic.twitter.com/T4GwJAtZW2 — Bangkok Post (@BangkokPostNews) December 19, 2022

Sukhothai експлуатувався майже 36 років. Він був обладнаний для протиповітряної оборони, морського бою та протичовнових операцій.

За словами ВМС Таїланду, під час шторму затонуло не одне судно. Подробиці стосовно іншого судна невідомі. За даними The Bangkok Post, це був вантажний Anuphum.

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