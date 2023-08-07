Кораблі РФ і Китаю влаштували демонстрацію сили біля берегів США: чим відповів Пентагон

Сенатор-республіканець Ден Салліван наголосив, що "Сполучені Штати без вагань будуть захищати і відстоювати наші життєво важливі національні інтереси на Алясці".

Військові США помітили 11 російських і китайських кораблів біля узбережжя Аляски, після чого розгорнули сили для спостереження за ними.

Про це речник Північного командування США розповів у інтерв'ю, повідомляє CNN.

За словами речника, біля берегів Аляски минулого тижня у складі кількох кораблів працював російсько-китайський військово-морський патруль. Зазначається, що це була демонстрація сили, яка викликала військову реакцію Сполучених Штатів, однак не становила загрози для них чи Канади.

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Тож для спостереження за російсько-китайським патрулем у міжнародних водах Північне командування Збройних сил США і Командування повітряно-космічної оборони Північної Америки розгорнули літаки та кораблі.

Як повідомили напередодні сенатори-республіканці від Аляски Ден Салліван і Ліза Мурковскі, поблизу Алеутських островів діяли загалом 11 російських і китайських кораблів. Їх зустріли чотири американські есмінці США.

Мурковскі розповіла, що разом із Салліваном вже кілька днів перебуває у "тісному контакті з керівництвом командування Аляски й отримали докладні засекречені матеріали про іноземні судна, які проходять транзитом через американські води на Алеутах".

Водночас спікер посольства Китаю Лю Пенгю повідомив, що військові кораблі двох країн нещодавно провели спільне морське патрулювання у водах у західній та північній частинах Тихого океану. Пенгю вказав, що це було здійснено відповідно до щорічного плану співпраці між військовими Китаю та РФ.

"Ці дії не спрямовані проти будь-якої третьої сторони і не мають нічого спільного з поточною міжнародною і регіональною ситуацією", – запевнив речник китайського посольства.

Салліван нагадав, що судна Китаю та Росії підійшли так само близько до Аляски влітку 2022 року. Їх там зустрів корабель Берегової охорони США, який тоді проводив звичайне патрулювання. Сенатор назвав це "прохолодною" реакцією і сказав, що почав вимагати від вищого військового керівництва готовності в майбутньому до більш рішучої відповіді.

"З цієї причини я був радий побачити, що останнє патрулювання було зустрінуте чотирма есмінцями ВМС США. Це посилає потужний сигнал Сі Цзіньпіну і Путіну про те, що Сполучені Штати без вагань будуть захищати і відстоювати наші життєво важливі національні інтереси на Алясці", – зазначив Салліван.

Нагадаємо, наприкінці вересня 2022 року корабель берегової охорони США під час патрулювання в Беринговому морі зафіксував біля Аляски китайський ракетний крейсер та два військово-морські кораблі, а також чотири російські військово-морські кораблі.

У жовтні того ж року поблизу Аляски американські винищувачі F-16 прмітили та перехопили два російські бомбардувальники Ту-95 Bear-H.

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