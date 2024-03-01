Кордон Латвії намагалися перейти росіяни та білоруси, пов'язані зі спецслужбами РФ

У відповідь Латвія посилить заходи безпеки і може замінувати кордон із Росією та Білоруссю.

Латвія розглядає можливість замінувати можливі шляхи проникнення диверсантів чи військ противника на кордоні з Білоруссю та Росією.

Про це повідомив начальник Держприкордонохорони країни Гунтіс Пуятс, пише Delfi.

За його словами, латвійські прикордонники епізодично зустрічають на кордоні громадян Росії чи Білорусі, яких за ознаками можна віднести до "військових осіб, учасників бойових дій".

"Вони намагаються незаконно потрапити до Латвії. Ми таких людей затримували. Здебільшого вони брешуть, казки розповідають. Кажуть суперечливі речі. Вони не розкривають того, що приїхали сюди, наприклад, щоб щось підпалювати чи підривати, але профіль свідчить як мінімум про попередньої приналежності до спецслужб" — заявив глава Держприкордонохорони. Усі ці особи були видворені з Латвії.

Також він повідомив, що були спроби вивести з ладу ІТ-системи на східному кордоні Латвії та спроби взяти під контроль дрони. Але противнику це вдалося.

Командувач Земессардзе (аналог Нацгвардії. – Ред.) Каспарс Пуданс додав, що у разі потреби вестиметься робота над тим, щоб перекрити шляхи проникнення до Латвії військ противника. Зокрема, вздовж кордону буде створено мінні поля.

"Мета – зменшити кількість коридорів уздовж кордону з Білоруссю та Росією, за допомогою яких вони могли б вчинити свій напад", – заявив він.

Раніше повідомлялося, що Латвія знову продовжила обмеження для росіян на в'їзд до країни.

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