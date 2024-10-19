Кордон Румунії вкотре порушила повітряна ціль: як відреагував Бухарест

Цієї ночі Румунія знову підняла авіацію, бо "мала повітряна ціль" наблизилася до її повітряного простору. Також у деяких регіонах було оголошено повітряну тривогу.

Про це заявило румунське Міністерство оборони.

Зазначається, що близько 02:30 радари зафіксували в районі Чорного моря повітряну ціль. Рона рухалася у напрямку державного кордону, бо румунські військові вирішили піднімати у повітря авіацію - два власні винищувачі F-16 та два іспанські літаки F-18.

"Сигнал радару вказував на порушення держкордону Румунії близько 4 години ранку у районі Гура-Портіцей", – наголосило румунське відомство у повідомленні.

Йдеться про довгу косу уздовж берегу Чорного моря північніше великого портового міста Констанца. Уприлеглих районах рекомендували оголосити повітряну тривогу.

"Радари повітряного спостереження постійно відстежували маршрут цілі, що рухалася у напрямку Коджалаку, що в жудці Констанца, з максимальною глибиною проникнення 19 км. Винищувачі візуально не спостерігали її на жодному з етапів", – йдеться у повідомленні.

Ціль зникла з радарів приблизно о 04:30. Повітряну тривогу скасували о 5:10.

Нагадаємо, минулої ночі, 18 жовтня, Румунія також піднімала в повітря чотири винищувачі через невідомий безпілотник. БпЛА проник на глибину до 14 км у південно-східному повіті Констанца.

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