Корейська розвідка дізналася, чого навчаються військові КНДР у Курській області

Виявилось, що військові КНДР вже беруть участь у боях проти ЗСУ на Курщині.

Військові Північної Кореї вже беруть участь у боях проти українських сил, діючи спільно з російськими військами.

Таку інформацію оприлюднило розвідувальне агентство Південної Кореї, пише Голос Америки.

У заяві йдеться, що за оцінками Національної розвідувальної служби, північнокорейські війська, направлені до Росії, перемістилися в Курську область протягом останніх двох тижнів.

У звіті південнокорейської розвідки йдеться, що війська КНДР вже завершили розгортання на полі бою та почали брати участь у бойових діях.

Заяви Сеула прозвучали одразу після того, як американські посадовці підтвердили активну участь солдатів КНДР на боці Москви у боях з українськими силами в Курській області Росії, де Україна утримує плацдарм.

На брифінгу для преси 12 листопада речник Державного департаменту США Ведант Пател підтвердив, що понад 10 тисяч солдатів КНДР були відправлені на схід Росії, де більшість із них перемістилися в Курську область та почали брати участь у бойових діях разом із російськими військами. За його словами, російські війська тренували солдатів КНДР застосовувати артилерію, БПЛА, навчали основних операцій піхоти, включно із зачисткою окопів, які є критично важливими навичками для операцій на передовій

США вперше офіційно підтвердили безпосередню участь солдатів КНДР у боях проти українських сил. За словами Веданта Пателя, США активно консультуються з союзниками та партнерами щодо наслідків цих подій.

13 листопада держсекретар США Ентоні Блінкен, перебуваючи в Брюсселі, заявив, що залучення військ Північної Кореї до війни Росії проти України “вимагає та отримає жорстку відповідь”.

Нагадаємо, міністр оборони України Рустем Умєров підтвердив 5 листопада в інтерв'ю південнокорейському телеканалу KBS, що війська КНДР вступили в бої. Глава Центру протидії дезінформації також підтвердив удар ЗСУ по північнокорейських позиціях.

Читайте також: