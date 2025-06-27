Вадим Денисенко

Реклама

Північна Корея, не надасть Росії очікувану кількість своїх військових для участі у війні проти України.

Про це під час обговорення у Медіацентрі Україна сказав Вадим Денисенко, керівник аналітичного центру «Ділова столиця».

«Наскільки можна судити, корейці відмовилися давати якісь вагомі контингенти на цю війну. Тобто вони не готові зараз (і я думаю, що тут величезний вплив Китаю), передавати 50–100 тисяч людей, яких, судячи з усього, просила Російська Федерація. Попри те, що двічі Шойгу їздив у Корею протягом червня, Північна Корея, наскільки ми розуміємо, максимум що буде передавати — це кілька тисяч людей», — зазначив Денисенко.

Реклама

Експерт додав, що невідомо, чи будуть вони на фронті задіяні, чи будуть вони в тилах задіяні, але все одно це не ті цифри, які були потрібні російській армії.

Нагадаємо, аналітики Інституту вивчення війни повідомили, що Північна Корея може розгорнути свої війська на фронті в Україні вже в липні або серпні 2025 року. Така участь КНДР може посилити здатність Росії проводити наступальні дії на кількох напрямках одночасно.

Крім того, південнокорейський депутат повідомив агентству, що за оцінками розвідки, Росія може готуватися до початку масштабного наступу на Україну в липні або серпні 2025 року. За свою допомогу Північна Корея, ймовірно, отримує від країни-агресорки технічні консультації щодо запуску супутників і систем наведення ракет.

Раныше Кім Чен Ин — диктатор КНДР заявив про «виправдану» участь КНДР у війні проти України. Він стверджував, що дії їхніх військових на території Росії відповідають положенням Статуту ООН та договору про стратегічне партнерство з РФ.

Реклама

Читайте також