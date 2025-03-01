Коридор ганьби: протестувальники зіпсували відпочинок Венса у Вермонті (фото, відео)

Віцепрезидент США Джей Ді Венс, який 28 лютого влаштував суперечку із президентом України Володимиром Зеленським, потрапив у коридор ганьби під час поїздки на відпочинок до Вермонта, де розташований відомий гірськолижний курорт.

У Мережі опублікували кадри із сотнями протестувальників, які вишикувалися вздовж автотраси, якою проїжджав соратник Трампа.

Учасники акції протесту стояли також біля гірськолижних витягів.

Проукраїнські протестувальники зіпсували відпочинок Венса у Вермонті

У їхніх руках, окрім українських прапорів, були транспаранти із написами “Залишайся з Україною”, “Венс ганьбить нашу країну”, “Трамп служить Путіну” та “Венс-зрадник, їдь на лижі до Росії”.

Фото: із соцмереж

Фото: із соцмереж

Як повідомляє Fox News, Венс разом із сім’єю був змушений покинути гірськолижний курорт через таку неприхильну зустріч.

У коментарі Громадському радіо та телебаченню Вермонта, учасники акції протесту заявили, що причиною їхніх дій стала вчорашня суперечка Джея Ді Венса із президентом України Володимиром Зеленським.

“Після того, що він зробив учора, він перетнув межу. Після вчорашньої зустрічі із Зеленським, я відчуваю, що вся Америка повинна протестувати”, - сказав один із протестувальників.

Нагадаємо, президент України Володимир Зеленський 28 лютого під час зустрічі в Білому домі посперечався з американським лідером Дональдом Трампом та віцепрезидентом Джеєм Ді Венсом. Трамп після суперечки із Зеленським зробив заяву, що, мовляв, український президент "не готовий до миру".

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