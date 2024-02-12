"Корисні лакеї Путіна": Байден відреагував на погрози Трампа щодо союзників по НАТО

Байден, коментуючи цинічну заяву Трампа, вчергове пояснив, чому потрібно підтримувати Україну.
Американнський президент Джо Байден відреагував на погрози колишнього президента Дональда Трампа щодо союзників по НАТО, згадавши Україну.
Свою реакцію американський лідер опублікував на сторінці у X.
"Ви хочете знати, чому Україна важлива? Тому що, як бачите, Путін і його корисні лакеї дивляться на більші призи", - написав Байден, пояснивши вкотре, чому потрібно продовжувати підтримувати Україну.
Нагадаємо, напередодні видання The Guardian написало, що колишній президент США Дональд Трамп заявив, що заохочуватиме Росію атакувати будь-кого із союзників США по НАТО, якщо вони не будуть, на його думку, виконувати свої фінансові зобов'язання.
Західні лідери засудили заяву Трампа, а Білий дім відкинув коментарі колишнього президента США Дональда Трампа, назвавши їх "жахливими та безглуздими".
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