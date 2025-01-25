Користувачі TikTok у США скаржаться на цензуру після скасування заборони

Платформа, яка раніше вважалася осередком свободи слова, тепер викликає занепокоєння у її користувачів.

Деякі користувачі TikTok у США заявили, що після відновлення платформи спостерігають ознаки цензури та посиленої модерації контенту.

Про це пише Reuters.

TikTok, що належить китайській компанії ByteDance, нещодавно відновив роботу після тимчасового блокування, викликаного законом, ухваленим за часів адміністрації Байдена через загрози національній безпеці. Указом президента Дональда Трампа TikTok був врятований, але за умови, що його продадуть американському покупцеві.

Після цього користувачі почали помічати зміни: зменшення кількості прямих трансляцій, видалення або позначення контенту як такого, що порушує правила, навіть якщо раніше він був дозволений.

TikTok заявив, що їхня політика та алгоритми не змінювалися, а проблеми пов’язані з "тимчасовою нестабільністю" під час відновлення роботи платформи.

"Ми наполегливо працюємо над відновленням наших операцій у США, але очікуємо тимчасових перебоїв, які можуть вплинути на доступ користувачів до певних функцій додатка", – йдеться у заяві компанії.

Користувачі повідомляють про посилену модерацію:

обмежені результати пошуку;

попередження про дезінформацію;

видалення коментарів із фразами на кшталт "Free Palestine" або "Free Luigi".

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Креатор Пат Лоллер зазначив, що його сатиричне відео про Ілона Маска було позначено як дезінформація, а його поширення обмежили. Інші користувачі, як-от Ліза Клайн, скаржилися на неможливість опублікувати відео з критикою Трампа.

Трамп у своєму останньому указі пообіцяв "відновити свободу слова" на соціальних платформах і припинити цензуру. Він також заявив, що готовий розглянути можливість придбання TikTok Ілоном Маском, який є його союзником.

Однак користувачі, такі як Даніша Картер, чиї акаунти були заблоковані, вважають, що зміни є політично мотивованими. Картер, яка є політичним коментатором і має 2 мільйони підписників, заявила, що її акаунт був видалений без чіткого пояснення, хоча її останні відео критикували вплив технічних гігантів на вибори в США.

Деякі користувачі, як-от аналітикиня даних Ада Ортіс, зазначають, що навіть звичайні коментарі тепер позначаються як порушення правил. Ортіс видалила 15 відео з позитивним контентом про віцепрезидента Камалу Гарріс і критикою Трампа через побоювання подальших санкцій.

Як зазначає Reuters, TikTok, який колись був майданчиком для вільного вираження думок, зіткнувся з серйозними викликами щодо довіри користувачів. Дебати про свободу слова на платформі загострилися, оскільки користувачі вбачають у модерації можливу політичну заангажованість.

Раніше у США заблокували TikTok через закон, що вимагає відокремлення від китайської компанії ByteDance. Палата представників Конгресу США 13 березня 2024 підтримала законопроєкт, який передбачає заборону китайської соціальної мережі TikTok на території країни за певних умов.

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