Король Британії розповів про пріоритети нового уряду і згадав про Україну та НАТО

Король Великої Британії Чарльз ІІІ запевнив у підтримці України.
Король Великої Британії Чарльз ІІІ у своїй промові розповів про пріоритети нового лейбористського уряду на наступні місяці після перемоги партії на загальних виборах на початку липня.
Текст промови опубліковано на сайті британського уряду.
У своїй промові король, зокрема, згадав про Україну.
"Мій уряд продовжуватиме надавати повну підтримку Україні та її народу, а також намагатиметься відігравати провідну роль у наданні Україні чіткого шляху до членства в НАТО", - сказав Чарльз ІІІ.
Нагадаємо, у Британії новий уряд – цікавинки виборів, як зміниться підтримка України та на що Києву потрібно звернути особливу увагу.
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