Категорія
Світ
НаживоУсі публікаціїКраще з YoutubeЕксклюзив ТСНУкрaїнaПолітикаВійнаГламурПроспортЛедіЗдоров’яАстрологіяВідеоРецептиСпецпроєктиЕкономікаФотоКиївЛьвівЦікaвинкиПопулярні тегиКоронавірусВипуски ТСНСвітТуризмАвтоНаука та ITДопомогаІнтерв’юІнфографікаПодкастиКіберспортРедакція
Мова сайту
Русская версия
Мова сайту
In English

Король Чарльз III відвідав навчання українських військових у Британії (фото, відео)

Автор
Дмитро ГулійчукДмитро Гулійчук
Дата публікації
Перегляди
415
Час на прочитання
2 хв
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Король Чарльз III відвідав навчання українських військових у Британії (фото, відео)

Фото: Associated Press

Українські військові проходять у Британії п’ятитижневу базову бойову підготовку, а потім повернуться воювати в Україну.

Король Великої Британії Чарльз III відвідав військовий табір у графстві Вілтшир на півдні Англії, де зустрівся з українськими військовослужбовцями.

Про це повідомляє видання Express.

Його спроводжував начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс. Монарх став свідком того, як українські війська навчаються атакувати ворожі позиції разом із британськими та міжнародними партнерами перед тим, як відправитися назад воювати проти Росії.

Чарльз поспілкувався з українськими солдатами, а також з британськими та іноземними інструкторами.

©
©

Зазначається, що українські військові проходять у Британії п’ятитижневу базову бойову підготовку, а потім повернуться воювати в Україну. За цей час їх навчають поводження зі зброєю, основ маскування і точної стрільби, а також медичної допомоги. Серед українців є і захисники, які ще не отримали бойового досвіду, і досвідчені військові, що вже побували у боях з росіянами. Під час навчання українців супроводжують перекладачі.

Раніше король Чарльз III під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським розповів, що дуже хвилювався за життя президента та Україну.

Читайте також:

Підписуйтесь на наші канали у Telegram та Viber.

Повʼязані теми:

Дата публікації
Перегляди
415
Поділитись:
WhatsApp
Viber
Наступна публікація