Король Чарльз III відвідав навчання українських військових у Британії (фото, відео)

Українські військові проходять у Британії п’ятитижневу базову бойову підготовку, а потім повернуться воювати в Україну.

Король Великої Британії Чарльз III відвідав військовий табір у графстві Вілтшир на півдні Англії, де зустрівся з українськими військовослужбовцями.

Про це повідомляє видання Express.

Його спроводжував начальник Генерального штабу Великої Британії генерал Патрік Сандерс. Монарх став свідком того, як українські війська навчаються атакувати ворожі позиції разом із британськими та міжнародними партнерами перед тим, як відправитися назад воювати проти Росії.

His Majesty is accompanied by the Chief of General Staff, General Sir Patrick Sanders, and is currently watching Ukrainian troops training to attack enemy positions. pic.twitter.com/FRARhbw2xn — Rebecca English (@RE_DailyMail) February 20, 2023

Чарльз поспілкувався з українськими солдатами, а також з британськими та іноземними інструкторами.

Зазначається, що українські військові проходять у Британії п’ятитижневу базову бойову підготовку, а потім повернуться воювати в Україну. За цей час їх навчають поводження зі зброєю, основ маскування і точної стрільби, а також медичної допомоги. Серед українців є і захисники, які ще не отримали бойового досвіду, і досвідчені військові, що вже побували у боях з росіянами. Під час навчання українців супроводжують перекладачі.

Раніше король Чарльз III під час зустрічі з президентом Володимиром Зеленським розповів, що дуже хвилювався за життя президента та Україну.

Читайте також: