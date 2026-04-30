Король Чарльз ІІІ змусив Трампа зробити те, чого не міг ніхто інший

Король Чарльз ІІІ та королева Каміла під час зустрічі з Трампом / © Associated Press

Реклама

Президент США Дональд Трамп заявив, що після візиту короля Чарльза ІІІ скасує деякі тарифи на віскі, що є значною торговельною поступкою для Сполученого Королівства.

Про це він написав своїй соціальній мережі Truth Social в четвер, 30 квітня.

«Я скасую тарифи та обмеження на віскі, пов’язані зі здатністю Шотландії співпрацювати зі штатом Кентуккі щодо віскі та бурбону, двох дуже важливих галузей промисловості в Шотландії та Кентуккі», — заявив Трамп.

Реклама

Він додав, що рішення було ухвалене «на честь короля та королеви Сполученого Королівства, які щойно покинули Білий дім і незабаром вирушили назад до своєї чудової країни».

«Люди давно хотіли цього зробити, оскільки між країнами існувала велика торгівля, особливо пов’язана з дерев’яними бочками, які використовувалися. Король і королева змусили мене зробити те, що ніхто інший не зміг зробити, навіть не попросивши!» — наголосив Трамп.

Мита на шотландський віскі стали головною темою суперечки між США та Великою Британією.

Велика Британія стверджувала, що скасування мит піде на користь американським виробникам бурбону, які також використовують бочки для виробництва.

Реклама

Нагадаємо, король Чарльз III під час свого історичного виступу на спільному засіданні Конгресу в залі засідань Палати представників у Вашингтоні згадав Україну.

Новини партнерів