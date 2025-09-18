ТСН у соціальних мережах

Король Чарльз на банкеті на честь Трампа згадав про підтримку України

Король Чарльз високо оцінив «особисту відданість президента пошуку рішень для деяких найскладніших конфліктів у світі».

Король Чарльз і Дональд Трамп

Король Чарльз і Дональд Трамп / © Associated Press

Британський король Чарльз, виголошуючи тост на банкеті на честь візиту президента США Дональда Трампа, згадав про підтримку України в її боротьбі проти тиранії в Європі.

Про це повідомляє ВВС.

«Сьогодні, коли тиранія знову загрожує Європі, ми та наші союзники разом підтримуємо Україну, щоб стримати агресію та забезпечити мир», — сказав Чарльз ІІІ.

Американський президент кивнув у відповідь на його слова.

Не згадуючи конкретні війни, чи то в Україні, чи на Близькому Сході, король Чарльз високо оцінив «особисту відданість президента пошуку рішень для деяких найскладніших конфліктів у світі».

При цьому британський монарх наголосив на глибоких зв’язках США та Великої Британії, зокрема, згадавши військовий альянс двох держав.

«Наші країни мають найтісніші відносини у сфері оборони, безпеки та розвідки, які будь-коли відомі. Наші люди боролися і гинули разом за цінності, які для нас важливі», — зауважив король.

Нагадаємо, Велика Британія сподівається, що особисте спілкування президента США Дональда Трампа з королем Чарльзом допоможе очільнику Білого дому змінити позицію щодо війни в Україні.

