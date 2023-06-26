"Король голий і будинок картковий": ГУР - про наслідки для Путіна заколоту Пригожина

У ГУР певні, що переворот, хай навіть і невдалий, матиме для режиму Путіна катастрофічні наслідки.

Військовий заколот, організований ватажком ПВК "Вагнер" Євгеном Пригожином у РФ, показав слабкість очільника Кремля Володимира Путіна.

Таку думку висловив представник ГУР Андрій Юсов в ефірі телемарафону в понеділок, 26 червня.

Він звернув увагу, що з Путіним мало хто мав бажання спілкуватися з лідерів не зовсім демократичних країни. Так звані партнери РФ заявляли йому, що повстання Пригожина - "це внутрішня справа РФ".

"Звичайно, навпроти умовного Путіна кожен поставив позначку, що це збитий льотчик. Це людина, образ, який втратив імідж особи, яка, так, кривавий вбивця, злочинець, але він контролює величезну територію, ядерну зброю, фінансово-економічні питання. Всі переконалися, що це не так. Всі переконалися, що і король голий, і будинок картковий", - сказав Юсов, додавши, що переворот, хай навіть і невдалий, але матиме для режиму Путіна катастрофічні наслідки.

Путіна знесуть уже скоро

Російський опозиціонер, публіцист Андрій Піонтковський вважає, що після повстання ватажка ПВК "Вагнер" Пригожина режим Путіна буде повалено, і це станеться скоро.

Нагадаємо, Пригожин 24 червня оголосив про "марш справедливості" на Москву, якому передували звинувачення ватажка "вагнерівців" на адресу регулярної армії в ракетному ударі по тилових таборах приватної компанії. Однак уже ввечері 24 червня головний "вагнерівець" оголосив фактично про припинення бунту.

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