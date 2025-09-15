Король Чарльз III планує під час зустрічі з Трампом застосувати "таємну зброю": що саме

Чарльз III та Трамп / © Getty Images

Реклама

У Лондоні готуються до триденного візиту експрезидента США Дональда Трампа та його дружини Меланії, які прибудуть до Великої Британії ввечері 16 вересня.

За про це повідомляє BILD.

За даними видання, королівська сім’я розглядає цей візит як серйозний дипломатичний виклик. Джерела у палаці зазначають, що король Чарльз III не полюбляє тривалі світські розмови, а королева Камілла тяжіє більше до ролі господині, ніж до публічного гламурного стилю. У зв’язку з цим особливі надії покладають на принцесу Кейт.

Реклама

«Програма візиту розписана до дрібниць, аби уникнути незручних або ніякових ситуацій. Велику ставку роблять на дипломатичний шарм принцеси Кейт», — цитує видання джерело у палаці.

Згідно з протоколом, саме принц Вільям і Кейт першими зустрінуть Трампа та першу леді США у Віндзорському замку. Після цього відбудеться урочиста церемонія привітання, включно з каретною поїздкою, військовим парадом і почесною вартою. За святковим обідом гості матимуть змогу поспілкуватися з королем і королевою, відвідати виставку Royal Collection та вшанувати пам’ять королеви Єлизавети II у каплиці Святого Георгія.

Кульмінацією візиту стане державний банкет 17 вересня, на якому з промовами виступлять Чарльз III та Дональд Трамп. Завершиться програма 18 вересня проводами американської делегації. Далі Трамп вирушить на зустріч з прем’єр-міністром Великої Британії Кіром Стармером, а також матиме переговори з представниками уряду й бізнесу.

Паралельно Меланія Трамп реалізує власну програму візиту — серед іншого, відвідає Королівську бібліотеку, кукольний будинок королеви Марії та благодійні проєкти разом із принцесою Кейт.

Реклама

Сам Дональд Трамп напередодні позитивно відгукнувся про поїздку, назвавши її «великою честю» та висловивши високу оцінку королю Чарльзу III.

Нагадаємо, раніше ми писали про те, що король Чарльз під час нещодавнього заходу поділився рідкісною інформацією щодо стану свого здоров’я, оскільки його лікування від раку продовжується.