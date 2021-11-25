Король Нідерландів сів за штурвал пасажирського літака: вболівальники летіли на футбольний матч

Король Нідерландів сів за штурвал пасажирського літака: вболівальники летіли на футбольний матч

Його величність виконав міжнародний авіарейс до Праги як другий пілот.

За штурвалом пасажирського літака нідерландської авіакомпанії KLM, яким вболівальники футбольного клубу “Феєнорд” летіли на виїзний матч до Праги, перебував король Нідерландів Віллем-Олександр.

Про це у четвер, 25 листопада, повідомили у пресслужбі клубу в Twitter, опублікувавши фото монарха у кабіні пілота.

Як відомо з повідомлень у нідерландській пресі, король має ліцензію пілота та щонайменше двічі на місяць виконує міжнародні рейси інкогніто.

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Найчастіше пасажирами таких рейсів стають ділові люди, які прямують до Великої Британії, Німеччини, Норвегії та інших країн Європи. Цього разу поталанило фанатам роттердамського “Феєнорда”, який в рамках турніру УЄФА Ліга конференцій у четвер, 25 листопада, зустрічається з празькою “Славією”.

За інформацією ЗМІ, король Віллем-Олександр вболіває за “Аякс”, але його дружина Максима є прихильницею “Феєнорда”.

Нагадаємо, раніше король Нідерландів Віллем-Олександр і його дружина королева Максима привітали олімпійських призерів в палаці Нордейнде в Гаазі.

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