"Король жахів" Стівен Кінг підтримав наступ ЗСУ на Курщину: що він сказав

Американський письменник Стівен Кінг, якого також називають "Король жахів", публічно підтримав наступальну операцію ЗСУ в Курській області.

Свою думку він опублікував на сторінці у мережі X.

Письменник написав, що Росія отримує те, що заслуговує, оскільки саме вона почала цю війну.

"Росіяни отримують свою порцію лайна, і вони на це заслуговують. Зрештою, вони це почали", — написав він.

Менше ніж за добу публікацію Стівена Кінга побачили 1,5 мільйона користувачів, і вона викликала активну реакцію.

The Russians are getting their shit handed to them, and they deserve it. After all, they started it. — Stephen King (@StephenKing) September 1, 2024

Частина коментаторів підтримала його позицію, заявивши, що Росія заслуговує на все, що отримує за напад на Україну, і підкреслили право України на захист від незаконного вторгнення. Декілька користувачів висловили впевненість, що імперії та тирани, такі як Росія та Путін, зрештою впадуть, а також зауважили, що Україна має право використовувати всі можливі засоби для захисту.

Нагадаємо, 76-річний автор бестселерів Стівен Кінг активно підтримує Україну. Ще на початку війни він заявив про свою підтримку українців, публікуючи фото у футболці з написом "I stand with Ukraine" і підписуючи пости "Слава Україні!". Кінг також розірвав контракти з російськими видавництвами та висловлювався проти Росії в соцмережах. Хоча іноді він не згадує Україну прямо, він регулярно носить одяг з українською символікою.

У жовтні 2022 року Стівен Кінг закликав Росію і її президента Володимира Путіна залишити Україну. На новорічну ніч він висловив бажання, щоб в Україні настав мир. Письменник неодноразово звертався до росіян з вимогою припинити військові дії та вбивства мирного населення. У травні 2024 року Кінг запропонував, щоб Володимир Зеленський і Володимир Путін зустрілися в поєдинку, щоб зупинити насильство.

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