Королева без Різдва: Єлизавета II скасувала святковий обід з родиною через COVID

Королева без Різдва: Єлизавета II скасувала святковий обід з родиною через COVID

Зазвичай Її Величність збирала всю родину.

Королева Єлизавета II скасувала святковий обід з родиною через коронавірус.

Про це розповіли у ТСН.Ранок 17 грудня.

Нині Британією стрімко поширюється штам коронавірусус "Омікрон". Саме тому медики радять скоротити контакти на Різдво, аби не захворіти. Без перед-різдвяного обіду лишилася і королева, яка зазвичай збирала усю велику родину. Ставалося це перед тим, як вона на свято їхала на канікули до резиденції у Сандрингемі.

Джерело у Букінгемському палаці каже, що Єлизавета ІІ хоч і жалкує, але вимушена скасувати зустріч з сім'єю. Вона не хоче ставити під загрозу численні публічні заходи, у яких королівська родина братиме участь на свята.

Єлизавета ІІ скасувала різдвяний обід з родиною через COVID | Новини світу

До слова, для 95-річної монархині це буде перше Різдво без чоловіка Принц Філліп помер у квітні цього року.

Як повідомлялося, 95-річна Єлизавета II після проблем зі здоров'ям з'явилася на публіці. Її Величність зустрілася з Хейсамом бен Таріком, султаном Оману. Також на зустрічі була його дружина Ахад бинт Абдулла.

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