"Королева кокаїну": історія однієї з найвпливовіших наркобаронес планети Грисельди Бланко (фото)

Після слів "жахливий наркобарон" більшості людей на думку спадають такі особистості, як Пабло Ескобар та Ель Чапо, але є і менш відома жінка, яка дала цим хлопцям хорошу можливість заробити свої гроші.

Про це пише ladbible.com.

З такими прізвиськами, як "хрещена мати" та "королева кокаїну" можна було б подумати, що репутація Грисельди Бланко передуватиме їй, проте її часто не беруть до уваги на користь колег-чоловіків. Втім, історія Бланко не менш насичена та хаотична.

За роки роботи як головна фігура в злочинному світі Маямі вона винайшла метод вбивства, який зрештою відгукнувся їй – оскільки в кінцевому результаті її вбили за допомогою тієї ж техніки, яку вона створила – коли мотоцикліст, проїжджаючи повз жертву, розстрілював її на ходу і їхав далі. Даний тип вбивств набув широкого поширення в ході нарковійн, і ця тактика була пізніше перейнята іншими бандами для стрільби з машин.

Грисельда Бланко / Фото: ladbible.com

Бланко колись була головною гравчинею у сумнозвісних війнах з наркотиками, які охопили США ще у 1980-х роках, і вона піднялася кар'єрними сходами і стала однією із головних світових босів у кокаїновій індустрії.

Вона прожила життя, повне злочинів, насильства та безжальних витівок.

За словами її колишнього коханця Чарльза Косбі, її перший кримінальний злочин стався, коли їй було всього 11 років. Грисельда, що народилася в Колумбії, втекла з дому, коли їй було 19 років, і зрештою 1964 року з підробленими документами дісталася Штатів, де знайшла чоловіка та народила трьох дітей.ї

До того ж, їй також довелося працювати над створенням операції з перевезення кокаїну між її рідною країною та основними містами США, такими як Маямі та Нью-Йорк.

Згодом руки Бланко стали набагато бруднішими: вона була відповідальна за серію кривавих вбивств та жорстоких нападів.

Грисельда Бланко / Фото: Metro Dade Police Department

Грисельду також називали "чорною вдовою". Жінка була тричі заміжня. Усі три її чоловіки також займалися торгівлею чи контрабандою наркотиків та загинули. Другого чоловіка вона вбила особисто пострілом у рот. Усі чотири її сини також були причетні до наркобізнесу матері. Троє з них були вбиті за її життя.

Наркобаронеса заробила мільярди доларів на своєму незаконному підприємстві з кінця 1970-х по 1980-ті роки. Але все змінилося в лютому 1985 року, коли Управління боротьби з наркотиками увірвалося до її будинку і звинуватило її в змові з метою виробництва, імпорту та поширення кокаїну, після чого її засудили до тюремного ув'язнення на 15 років.

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Поки вона була за ґратами, Бланко також висунули три звинувачення у вбивстві першого ступеня, одне з яких стосувалося вбивства дворічного хлопчика. Пізніше вона визнала себе винною за звинуваченнями і до її вироку додали ще 20 років, але наркобаронесу підозрювали у відповідальності як мінімум за 40 інших вбивств, а можливо, і за 200.

2004 року Грисельду депортували назад до Колумбії. 3 вересня 2012 року вона загинула. Бланко стояла на вулиці біля м'ясної крамниці у своєму рідному місті Медельїн, коли двоє кілерів, які проїжджали повз на мотоциклах, застрелили її. Вони двічі вистрілили їй у голову, і вона померла миттєво у віці 69 років.

Говорячи про іронію метода її вбивства, професор Брюс Беглі, голова факультету міжнародних досліджень Університету Маямі, пояснив усе це кармою. Тоді він розповів The Guardian: "Це своєрідна поетична справедливість у тому, що вона зустріла кінець, який принесла багатьом іншим. Ось жінка, яка нажила багато ворогів на своєму шляху та була відповідальною за смерть незліченної кількості людей. Можливо, вона пішла на пенсію до Колумбії і зовсім не була схожа на того гравця, яким була у свої ранні роки, але в неї були давні вороги майже скрізь, куди б ви не подивилися. Що посієш, те й пожнеш".

Нагадаємо, автомобіль-лебідь вважається одним з найбільш божевільних та ексцентричних автомобілів у світі, що коли-небудь з'являлися на вулицях. Він був створений на початку 1900-х років.

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