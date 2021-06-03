Королева Єлизавета ІІ прийме Джо Байдена у Віндзорському замку: подробиці

Байден стане 12 президентом США, якого Єлизавета ІІ приймала як монарх.

Королева Великої Британії Єлизавета ІІ 13 червня прийме президента США Джо Байдена та його дружину Джилл у Віндзорському замку.

Про це повідомляється у Twitter Букінгемського палацу.

"Королева зустрінеться з президентом США та першою леді Джилл Байден у Віндзорському замку в неділю, 13 червня", - йдеться в повідомленні.

The Queen will meet the President of the United States of America and First Lady Jill Biden at Windsor Castle on Sunday, 13th June 2021. pic.twitter.com/GPJLYwFzyr — The Royal Family (@RoyalFamily) June 3, 2021

Зустріч британської королеви та американського президента збігається з закінченням візиту Байдена до Британії у межах саміту лідерів G7 (11-13 червня). Єлизавета ІІ за своє 65-річне правління прийняла 11 президентів США, зазначає BBC.

Як відомо Байден також проведе двосторонні зустрічі з іншими лідерами G7, включаючи прем'єр-міністра Британії Бориса Джонсона, а ще відвідає Бельгію, де візьме участь в саміті НАТО 14 червня. А наприкінці першої поїздки Байдена до Європи на посаді він зустрінеться з президентом Росії Володимиром Путіном. Зустріч відбудеться 16 червня у швейцарському місті Женева.

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