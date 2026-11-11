Королеву краси арештували за відмивання грошей: куди зникли 15 млн доларів

"Міс Таїланду" арештували / © The Bangkok Post

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50-річна Панадда "Бум" Вонгпхуді, яка у 2000 році здобула титул "Міс Таїланд", була заарештована 6 листопада разом зі своїм 53-річним чоловіком Атіпом Анантаваном. Їм висунули звинувачення, зокрема, у шахрайстві та відмиванні грошей.

Про це пише The Straits Times.

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Яка версія слідства

За версією слідства, подружжя привласнило близько 527 мільйонів батів (понад 15 млн доларів) із 815 мільйонів батів, зібраних для організації "Фонд творення добра". Зазначається, що ці кошти використовувалися для особистих потреб: погашення заборгованості за кредитними картками, придбання предметів розкоші та будівництва вілли з басейном на Пхукеті.

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Вважають, що ця справа свідчить про застаріле законодавство Таїланду щодо благодійних організацій та непослідовне виконання. Це підкреслює необхідність забезпечення більшої прозорості.

"Такі випадки трапляються знову і знову, причому суми стають дедалі більшими, а схема залишається незмінною: пожертви надходять на особистий рахунок, який ніхто не перевіряє", — пояснила Бунвара Сумано, наукова співробітниця Таїландського інституту досліджень розвитку.

Відповідно до Закону Таїланду про контроль за збором коштів від 1944 року, для проведення збору пожертв необхідно отримати відповідний дозвіл. Крім того, організатор збору зобов’язаний періодично звітувати перед громадськістю про загальний обсяг отриманих коштів і майна, а також про їх використання.

© The Bangkok Post

Інші деталі справи

Однак під час розслідування розслідування діяльності фонду 4 листопада з’ясувалося, що з моменту реєстрації у 2022 році організація жодного разу не подавала звіти про доходи та витрати або річні баланси.

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"Цей фонд проводив масштабні кампанії в соціальних мережах, зокрема, для допомоги постраждалим від повеней. Однак у системі немає жодних даних про те, що вони коли-небудь зверталися за отриманням дозволу. Влада звернула на це увагу лише після того, як вибухнув скандал", — каже Бунвара.

Перевіркою дотримання вимог займаються різні державні відомства. Тому виникає ситуація, коли "кожна установа розраховує на те, що контроль здійснює хтось інший".

Під час повеней, що охопили кілька провінцій у вересні та жовтні, Панадда була помічена в рятувальному жилеті. Вона йшла у воді, рівень якої сягав пояса та доставляла допомогу постраждалим жителям.

© Інстаграм

Місцеві ЗМІ повідомляють, що щонайменше 10 благодійників подали скарги на її фонд. Вони стверджують, що кошти, призначені для постраждалих від повені, були використані не за призначенням. Королева краси вже публічно перепросила.

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Нагадаємо, що Національний комітет краси Австрії повідомив про смерть 22-річної Луції Сісіч, яка 2024 року здобула титул королеви краси країни. Жахлива трагедія стала причиною офіційної відмови Австрії від подальшої участі в конкурсі «Міс Всесвіт 2026». Дівчина померла на початку вересня після тривалої та виснажливої боротьби з важкими проблемами зі здоров’ям.

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