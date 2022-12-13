Королівська морська піхота Британії брала участь у "таємних операціях з високим ризиком" в Україні - The Times

Військові тоді допомогли евакуювати британське посольство до Польщі, а потім повернулися до Києва.

Генерал-лейтенант Роберт Магован вперше розповів, що військові Британії підтримували ЗСУ в "операціях під прикриттям" в Україні із супроводу британських дипломатів. За його словами, їхня місія несли "високий рівень політичного та військового ризику".

Про це повідомляє The Times.

Магован — колишній генерал-комендант Королівської морської піхоти, який приєднався до елітного підрозділу Королівського флоту в 1989 році.

Виданню Globe and Laurel (журнал Королівської морської піхоти) він розповів, як 350 морських піхотинців супроводжували дипломатів британського посольства на початку року, коли стало ясно, що російські війська планують вторгнення.

Військові тоді допомогли евакуювати посольство до Польщі.

У квітні вони повернулися до Києва для забезпечення охорони британського диппредставництва, яке відновлювало там свою роботу.

"Під час обох фаз морпіхи підтримували інші таємні операції у вкрай чутливому середовищі й із високим рівнем політичного та військового ризику", — описує події генерал-лейтенант Магован, не уточнивши, про що йдеться.

Водночас у квітні 2022-го у The Times повідомлялося, що військові Спеціальної повітряної служби Британії вперше з початку війни Росії проти України відновили підготовку військових в нашій державі, хоча офіційних підтверджень з боку британської сторони не було.

Речник Королівських військово-морських сил Британії в коментарі The Times зазначив, що морські піхотинці були розгорнуті в Україні "для підтримки дипломатичної присутності Великої Британії в країні" та "не виконували жодних бойових функцій".

Додамо, що Велика Британія 9 грудня запровадила нові санкції, зокрема і проти посадовців Росії та Ірану. Під них потрапили 30 людей і організацій, зокрема, співробітник ФСБ Росії в анексованому Криму Андрій Тішенін та Артур Шамбазов.

Також Британія прагне скоротити залежність від експорту енергоносіїв з РФ.

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