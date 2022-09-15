Королівський вартовий знепритомнів під час чергування біля труни Єлизавети II: відео

У соціальних мережах опублікували відео, на якому королівський гвардієць знепритомнів і упав обличчям на долівку під час цілодобового чергування біля труни британської королеви у Вестмінстер-Голі.

У ніч проти четверга, 15 вересня, охоронець із королівської гвардії, який стояв у почесній варті біля труни королеви Єлизавети ІІ у Вестмінстер-Голі у Лондоні, знепритомнів та упав із підвищеної платформи просто на підлогу.

Цей момент зафіксували камери, які ведуть трансляцію церемонії прощання із королевою, відео опубліковане в соцмережах.

Як видно на опублікованих кадрах, інцидент трапився під час зміни почесного караулу королівської гвардії. Коли вартові почали мінятися місцями, один з них несподівано похилився і за мить упав на кам’яну долівку. Кілька секунд він лежав на підлозі, поки двоє поліцейських поспішили йому на допомогу, намагаючись підняти його.

Відомо, що почесна варта біля покійного королеви Єлизавети стоїть цілодобово. Зміна вартових відбувається кожних 6 годин.

Як повідомляють британські видання, черга охочих попрощатися із королевою розтягнулася на 16 км. Щоб отримати доступ до Вестмінстер-Голу, де труна з покійною Єлизаветою ІІ перебуватиме до її похорону в понеділок, люди стоять годинами.

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Урядові чиновники не можуть назвати точну кількість людей, які захочуть пройти біля труни королеви, але сказали, що очікується близько 750 000 людей.

Нагадаємо, похорон улюбленої королеви, яка правила Британією найдовше, найімовірніше, перевершить своєю масштабністю всі попередні церемонії.

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