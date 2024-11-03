Короля Іспанії назвали "вбивцею" і закидали багнюкою: у чому причина (фото, відео)

Катастрофічний шторм, який розпочався в Іспанії у ніч на понеділок, 28 жовтня, спричинив руйнівні повені, в результаті яких загинуло понад 210 людей.

У неділю, 3 листопада, король Іспанії Філіп VI зіткнувся з розлюченим натовпом під час свого візиту до міста Пайпорти, яке найбільше постраждало від шторму та повені, що вразила регіон Валенсія минулого тижня.

Про це повідомляє іспанське агентство EFE.

Катастрофічний шторм, який розпочався в Іспанії у ніч на понеділок, 28 жовтня, спричинив руйнівні повені, в результаті яких загинуло понад 210 людей. Щонайменше 62 людини загинули в Пайпорта, передмісті міста Валенсія.

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Король Філіп і королева Летиція в супроводі прем’єр-міністра Іспанії Педро Санчеса та регіонального керівника Валенсії Карлоса Масона відвідали місто, де все ще тривають роботи з надання допомоги та очищення, щоб знайти зниклих людей і очистити будинки від води та бруду.

На кадрах, які поширені в Інтернеті, видно, як розлючений натовп освистує, ображає та закидує багнюкою короля та його оточення, коли він йде вулицями Пайпорти. Монарха намагаються прикрити парасолями.

На оприлюдненому відео також чутно вигуки “вбивці”, “ганьба” та “геть”, адресовані в бік короля та його свити. Якийсь молодий чоловік заявив королю, що реакція держави на катастрофу була “ганебною”.

Король Іспанії Філіп VI зіткнувся з розлюченим натовпом / Фото: Associated Press

Згідно з повідомленнями, королева, прем’єр-міністр і президент Валенсії були евакуйовані з цього району, а король Філіп залишився, щоб продовжити розмову з жертвами повені.

Ця стихійна катастрофа стала найгіршою, яка вразила Іспанію за понад століття. Багато людей обурені затримками з погодними умовами та попередженнями про надзвичайну ситуацію та повільним реагуванням влади на стихійне лихо.

Прем’єр-міністр Санчес оголосив у суботу про направлення 10 000 додаткових поліцейських і солдатів для допомоги в рятувальних роботах.

Нагадаємо, під час пошуково-рятувальних робіт у постраждалих від стихії регіонах Іспанії виявляють дедалі більше тіл загиблих. Десятки людей досі вважаються зниклими безвісти.

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