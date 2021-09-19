Коронавірус і погана погода: швейцарцям загрожує дефіцит чіпсів через неврожай картоплі

Попит на у Швейцарії чипси зріс на 30%. Проте через поганий урожай виробникам не вистачає картоплі.
У Швейцарії через постійні опади влітку — поганий врожай картоплі, що призвело до дефіциту чипсів.
Про це інформує The Local.
Зазначається, що у країні люди більше сидять вдома і менше відвідують ресторани і заклади харчування через карантинні обмеження. Тому попит на чипси зріс на 30%. Проте через поганий урожай виробникам не вистачає картоплі. Потрібно буде імпортувати не менше 20 тис. тонн картоплі з-за кордону.
Компанії з виробництва чипсів зазначають, що поки неможливо визначити, наскільки серйозним буде дефіцит.
"Точні масштаби нестачі можна визначати тільки на початку грудня, коли повністю зберуть урожай", — сказала представник однієї з компаній.
Складні правила ввезення, які мають на меті захистити місцевих фермерів, зробили імпорт дещо складнішим. Картоплю планують імпортувати з Португалії, Італії, Німеччини та Нідерландів.
Нагадаємо, що експерти прогнозують дефіцит картоплі в Україні.