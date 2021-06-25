COVID на футболі: вболівальники з кількох країн підхопили штам коронавірусу "Дельта"

Контактних осіб просять зробити тест на COVID.

Вболівальники з кількох країн на Євро-2020 підхопили новий небезпечний штам коронавірусу "Дельта".

Про це розповіли у ТСН.Ранок 25 червня.

Його виявили у щонайменше п'ятьох вболівальників з Данії, ще двоє громадян заразилися іншим варіантом COVID-19. Відбулося все на матчах у Копенгагені. Більшість хворих - це фанати, що відвідували гру із Бельгією, ще двоє - заразилися після гри між збірними Данії та Росії.

Влада Данії закликає вболівальників із зони небезпеки, їх було близько чотирьох тисяч, здати тести на коронавірус. Тим часом, фінські ЗМІ повідомляють про 80 футбольних фанатів, які заразилися після повернення з Росії. Це були вболівальники, що відвідували матчі у Санкт-Петербурзі. Слід зауважити, що в РФ нині різкий спалах захворюваності Зокрема, через більш заразний і агресивний варіант коронавірусу - штам "Дельта", який торік виявили в Індії.

Євро-2020: вболівальники з кількох країн підхопили новий штам коронавірусу "Дельта"

Як повідомлялося, Всесвітня організація охорони здоров'я вперше з початку пандемії COVID-19 заявила, що дітей і підлітків можна вакцинувати від коронавірусу. Раніше організація заявляла недостатніх даних про вплив вакцин проти COVID-19 на дітей, тому не радила вакцинувати їх.

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