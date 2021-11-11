Коронавірус у Німеччині б'є рекорди: вперше за добу виявили понад 50 тисяч випадків

Деякі лікарні вже повністю завантажені.
У Німеччині вперше від початку пандемії за одну добу коронавірусом заразилось понад 50 000 людей. Це стало сумним рекордом для країни.
Про це 11 листопада повідомляє Euronews.
В Інституті нагляду за здоров’ям Роберта Коха повідомили про 235 померлих за останню добу.
Нова хвиля пандемії призвела до погіршення ситуації в лікарнях, зокрема, деякі заклади працюють на повне завантаження, а в реанімації немає місць для нових хворих. У владних органах говорять про драматичність ситуації. "Зараз у нас справжня надзвичайна ситуація", - сказав Крістіан Дростен, завідувач вірусології берлінської лікарні Шаріте на початку цього тижня.
Спалах частково пояснюється відносно низьким рівнем вакцинації населення Німеччини, який становить трохи більше 67%. У Баварії, Саксонії та Берліні вводять нові обмеження для невакцинованих, для яких заборонять вхід до ресторанів, барів, тренажерних залів і перукарень.
Загалом від початку пандемії в Німеччині заразилися майже 4,9 мільйона людей.
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