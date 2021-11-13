Коронавірус в Росії набирає обертів: за добу зафіксовано рекордну кількість померлих

Наразі Росія входить до п'ятірки країн з найвищими показниками зараження і смертності від COVID-19 у світі.

За добу 12 листопада в Росії померла 1241 людина з підтвердженим COVID-19, це новий антирекорд за час пандемії. Попереднє максимальне значення за кількістю померлих – 1239 пацієнтів – було зафіксовано за 9 листопада.

Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви з ситуації з коронавірусом.

Найбільше смертей за 12 листопада:

у Москві – 97,

в Санкт-Петербурзі – 70,

у Московській області – 53. Всього на сьогоднішній день в Росії виявлено 9 031 851 випадок коронавірусу в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 254 167 смертей, одужали 7 754 764 особи.

Варто зазначити, що наразі Росія входить до п'ятірки країн з найвищими показниками зараження і смертності від COVID-19 у світі, поступаючись США, Індії, Бразилії та Великій Британії.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Нагадаємо:

У Москві запровадили нові обмеження внаслідок зростання захворюваності на COVID-19, які діятимуть від 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року.

внаслідок зростання захворюваності на COVID-19, які діятимуть від 25 жовтня 2021 року до 25 лютого 2022 року. Тим часом змагання зі швидкісного копання могил відбулися у Бурятії. Так мерія вирішила показати, наскільки важка та незамінна робота могильників. Могили мали бути певного розміру, рівними і гладкими. Переможцем став чоловік, який впорався за 50 хвилин.

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