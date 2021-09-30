Коронавірус в Росії: в країні третій день поспіль фіксують рекордну кількість смертей

Коронавірус в Росії: в країні третій день поспіль фіксують рекордну кількість смертей

Загалом жертвами COVID-19 вже стали понад 207 тисяч росіян.

У Росії третій день поспіль фіксують рекорд смертей від коронавірусу. Так, за останню добу там померло 867 осіб. Це максимальне значення від початку пандемії.

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Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви по ситуації з коронавірусом.

Варто зазначити, що днем раніше в РФ було зафіксовано 857 летальних випадків.

Також за останню добу в Росії виявили 23 888 нових інфікованих, що на 1,5 тисячі більше, ніж було добою раніше. Найбільше нових хворих зафіксували в Москві - 3 998, Санкт-Петербурзі - 2 077 та Московській області - 1 216.

Усього станом на 30 вересня 2021 року в РФ кількість інфікованих COVID-19 зросла до 7 511 026 осіб у 85 регіонах, 207 255 людей померло, 6 672 767 пацієнтів одужало.

Деталі походження коронавірусної інфекції - "Секретні матеріали"

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