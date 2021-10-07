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Коронавірус в Росії: від початку року виявили рекордне число заражень

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Коронавірус в Росії: від початку року виявили рекордне число заражень

Associated Press

Раніше понад 27 тисяч хворих за день реєстрували 1 січня.

У Росії за добу 6 жовтня виявили 27 550 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією нового типу. Близькими до рекордних є і показники смертності – 924 пацієнти за добу. Днем раніше від COVID-19 померли 929 пацієнтів. 

Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви щодо ситуації з коронавірусом.

Найбільше нових хворих зафіксували в Москві - 5 404Санкт-Петербурзі - 2 418 та Московській області - 1 454.

За офіційними даними оперативного штабу, від початку пандемії в Росії станом на 7 жовтня виявлено 7 690 110 випадків коронавірусу в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 213 549 смертейодужали 6 799 230 осіб.

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