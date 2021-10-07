Коронавірус в Росії: від початку року виявили рекордне число заражень

Раніше понад 27 тисяч хворих за день реєстрували 1 січня.
У Росії за добу 6 жовтня виявили 27 550 нових випадків зараження коронавірусною інфекцією нового типу. Близькими до рекордних є і показники смертності – 924 пацієнти за добу. Днем раніше від COVID-19 померли 929 пацієнтів.
Про це повідомляє телеграм-канал оперативного штабу Москви щодо ситуації з коронавірусом.
Найбільше нових хворих зафіксували в Москві - 5 404, Санкт-Петербурзі - 2 418 та Московській області - 1 454.
За офіційними даними оперативного штабу, від початку пандемії в Росії станом на 7 жовтня виявлено 7 690 110 випадків коронавірусу в 85 регіонах. За весь період зафіксовано 213 549 смертей, одужали 6 799 230 осіб.
Нагадаємо:
- У РФ скасували всі масові заходи через великі показники захворюваності на COVID-19.
- На території Російської Федерації широке поширення отримав варіант "Дельта", виявлено поодинокі випадки варіанту "Гамма".
- Також фахівці виявили в Москві новий різновид коронавірусу, яка є зміненим "індійським" штамом.
- Тим часом у Москві та області через складну ситуацію з коронавірусом ввели обов'язкову вакцинацію людей, які працюють в сфері торгівлі та послуг.