"Коронавірусний" пропуск і ослаблення комендантської години: на Кіпрі готуються приймати туристів

Увійти в клуби можна буде тільки після пред'явлення так званого SafePass — спеціальної перепустки

Ослаблення карантинного режиму починаються 10 червня в Республіці Кіпр, в тому числі скасовується комендантську годину. Таке рішення ще 27 травня прийняв кабінет міністрів острівної держави.

Про це пише ТАРС.

Комендантська година на Кіпрі діяв безперервно протягом семи місяців, з листопада 2020 року.

З 10 червня на острові знімається 50-відсотковий ліміт на фізичну присутність співробітників в офісах приватних компаній. Крім того, в країні з цього дня вперше за останні 15 місяців, тобто з самого початку пандемії коронавірусу, для відвідувачів відкриються нічні клуби.

Увійти в клуби можна буде тільки після пред'явлення так званого SafePass — спеціального пропуску, який вказує на те, що ви не є розповсюджувачем коронавірусної інфекції. Роль такого пропуску поки виконують свідоцтво про негативний результат ПЛР-тесту на коронавірус, пройденого за останні 72 години, а також документи, що підтверджують або наявність щеплення хоча б однієї дозою вакцини не пізніше трьох тижнів тому, або факт захворювання коронавірусів протягом останніх шести місяців, що створює ймовірність наявності антитіл.

Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що Євросоюз планує відкрити туристам двері. Правда, для в'їзду Брюссель пропонує два варіанти. Перший — це дозвіл на в'їзд з тих країн, де рівень захворюваності COVID-19 відносно невисокий, до 100 нових випадків на 100 тис. Населення за останні 14 днів. І при цьому, щоб позитивна частка тестування не перевищувала 4%.

Другий сценарій — більш реальний. Це вакцинація. Європа буде пускати щеплених, але не будь-якою вакциною.

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