Коронавріус стрімко шириться світом: захворілих вже майже 260 млн, недуга вбила понад 5 млн осіб

Коронавріус стрімко шириться світом: захворілих вже майже 260 млн, недуга вбила понад 5 млн осіб

До країн із більш ніж 20 млн випадків зараження COVID-19, як і раніше, входять США, Індія та Бразилія.

Кількість зареєстрованих випадків зараження коронавірусом COVID-19 у світі на ранок суботи зросла до 256 млн 691 тис. 704.

Про це свідчать дані американського університету Джонса Гопкінса.

Зазначається, що від початку поширення вірусу у світі після зараження COVID-19 померло 5 млн 140 тис. 512 осіб.

Лідерство за кількістю заражених і померлих, зберігають США, де виявлено 47 млн 660 тис. 379 інфікованих COVID-19. Кількість смертей становила 770 тис. 691.

Друге місце за числом заражених займає Індія, де кількість підтверджених випадків COVID-19 досягла 34 млн 499 тис. 925. Кількість померлих від наслідків зараження вірусом у країні зросла до 465 тис. 349 осіб.

На третьому місці у світі за поширенням коронавірусу знаходиться Бразилія, де за час пандемії зареєстровано 22 млн. 3 тис. 317 хворих, з них померло 612 тис. 370 осіб.

За даними порталу Worldometer, який спеціалізується на статистиці з найважливіших світових подій, коефіцієнт смертності на 1 млн населення планети склав на ранок суботи 661,4. У США на 1 млн жителів померло 2 тис. 371 особа, в Індії - 333, Бразилії - 2 тис. 853.

Коронавірус в Україні: за добу захворіло понад 20 тисяч людей, померли – 725 пацієнтів

Нагадаємо:

В Україні станом на ранок суботи, 20 листопада, зафіксовано 18 250 нових випадків коронавірусу. Протягом доби від COVID-19 померло 664 людини, ще 21 979 пацієнтів одужало. За добу вакциновано понад 311, 3 тис. українців.

Записатися на вакцинацію проти COVID-19 вже сьогодні ви можете у свого сімейного лікаря або за телефоном контакт-центру МОЗ 0-800-602-019. Більше про вакцинацію ви можете дізнатися на сайті vaccination.covid19.gov.ua.

Читайте також: