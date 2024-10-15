Корова затоптала на смерть 29-річну дівчину, яка хотіла її сфотографувати

Останнє, що дівчина зробила перед смертю – надіслала матері фотографію стада худоби на пасовищі.

В Англії 29-річну дівчину на смерть затоптала корова.

Про це передає ВВС.

Ребекка Морріс вигулювала свого песика в полі, і надіслала своїй мамі фото з підписом "корови".

Коли вона не відповіла на подальші текстові повідомлення, батьки пішли шукати її на полі, зображеному на фото.

Ребекка Морріс з собакою / Фото: ВВС

Рідні знайшли Ребекку у полі смертельно пораненою.

Судово-медичний експерт повідомив, що Морріс мала відбитки копит на грудях і плечі, а також отримала травму печінки, що призвело до її смерті від внутрішньої кровотечі. За його словами, перші покази екстреної допомоги свідчили, що на жінку напали або її задушили, але в результаті розтину лікар не виявив жодних доказів причетності іншої людини.

"Характер травм і їхня тяжкість занадто серйозні, щоб бути спричиненими іншою людиною, вони відповідають великій важкій істоті, такій як корова", – сказав він.

На його думку, кількість травм була "не настільки великою", щоб свідчити про участь усього стада, натомість він вважає, що це, можливо, був "інцидент за участю однієї корови".

Розслідування присяжних встановило, що фермер Дон Хаттон, який володів фермою на момент інциденту, розмістив попереджувальні знаки, щоб попередити собаківників про худобу в полі. Громадська пішохідна доріжка була позначена жовтими стовпчиками або дорожніми покажчиками.

Гай Хаттон, син власника ферми, сказав, що Морріс знайшли пораненою далеко від визначеної доріжки. За його словами, в той час на полі було 17 або 18 корів і одне теля. Він запевня, що худоба була спокійною. Його 79-річний батько продав ферму, бо був "дуже засмучений інцидентом".

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