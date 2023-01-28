Корови з кокаїном: біля Канарських островів затримали судно хитрого торговця наркотиками (відео)

Іспанська поліція вилучила понад 4,5 тонни кокаїну вартістю понад 100 млн євро на вантажному судні Orion V під прапором Того, який слідував з Колумбії. Операцію було проведено спільно із Управлінням боротьби з наркотиками США та поліцією Того біля Канарських островів.

Як повідомляє іспанське видання El País, судно перевозило 1750 корів, ймовірним пунктом призначення був Бейрут, столиця Лівану.

Це вантажне судно уже перебувало в полі зору правоохоронців від 2020 року через підозру у перевезенні наркотиків до країн Африки та Азії. Однак, раніше знайти докази не вдавалося, ймовірно кокаїн завантажували не в портах, а в відкритому морі.

Цього разу судно перехопили приблизно за сто кілометрів на південний захід від іспанських Канарських островів. Серед кормів для худоби виявили приховані пачки з кокаїном.

Затримане судно направили до іспанського порту Лас-Пальмас-де-Гран-Канарія. Усіх 28 членів екіпажу, серед яких переважають жителі країн Латинської Америки, заарештували.

Щоправда, контрабандисти досі перебувають на судні під охороною поліції, оскільки за коровами потрібен догляд. Служби охорони здоров’я Канарських островів відмовилися дозволити тваринам висадитися на острів - тварини не відповідають вимогам, визначеним Європейським Союзом. Очевидно, корови стануть жертвою наркоторгівлі і їх буде забито.

Нагадаємо, раніше в Іспанії завершилася масовими арештами масштабна операція з протидії наркоторгівлі. Іспанські правоохоронці конфіскували понад 32 тонни “шишок” марихуани, що є еквівалентом 1,1 млн рослин конопель.

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