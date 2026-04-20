Кортеж Путіна пізно ввечері рвонув до Кремля: у Мережі ширяться чутки (відео)
У соцмережах з’явилися повідомлення про нібито термінове пересування кортежу Володимира Путіна до Кремля, однак офіційних підтверджень причин такого візиту немає.
У соцмережах поширюють відео, на якому, як стверджується, кортеж російського диктатора Володимира Путіна швидко рухається у напрямку Кремля у пізній час доби.
Користувачі активно обговорюють ці кадри та висувають різні версії щодо причин такого пересування — в тому числі — надзвичайних подій. Мовляв, “або старому стало зле, або чайник залишили на плиті”.
Водночас нараі не має підтвердження з офіційних джерел.
Жодних заяв від Кремля чи російських посадовців щодо можливого пізнього візиту або причин пересування кортежу наразі не оприлюднено.
Варто зазначити, що подібні відео та повідомлення у соцмережах часто стають підґрунтям для чуток і маніпуляцій, тому інформацію слід сприймати з обережністю.
Нагадаємо, що раніше повідомлялося, що кортеж віцепрезидента США опинився під осколками снаряда під час військових стрільб в Каліфорнії.