Кортеж Путіна пізно ввечері рвонув до Кремля: у Мережі ширяться чутки (відео)

Кремль / © Associated Press

У соцмережах поширюють відео, на якому, як стверджується, кортеж російського диктатора Володимира Путіна швидко рухається у напрямку Кремля у пізній час доби.

Користувачі активно обговорюють ці кадри та висувають різні версії щодо причин такого пересування — в тому числі — надзвичайних подій. Мовляв, “або старому стало зле, або чайник залишили на плиті”.

Водночас нараі не має підтвердження з офіційних джерел.

Жодних заяв від Кремля чи російських посадовців щодо можливого пізнього візиту або причин пересування кортежу наразі не оприлюднено.

Варто зазначити, що подібні відео та повідомлення у соцмережах часто стають підґрунтям для чуток і маніпуляцій, тому інформацію слід сприймати з обережністю.

