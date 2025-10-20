ТСН у соціальних мережах

Світ
312
1 хв

Кортеж віцепрезидента США опинився під осколками снаряда під час військових стрільб в Каліфорнії: що трапилося

Ескорт віцепрезидента США JD Vance був ушкоджений уламками бойового снаряда, що передчасно вибухнув під час демонстраційних стрільб корпусу морської піхоти в Каліфорнії.

Олена Кузьмич
Венс

Венс / © Associated Press

Під час урочистостей з нагоди 250-ї річниці корпусу морської піхоти США на базі Camp Pendleton у Каліфорнії 155-міліметровий артилерійський снаряд вибухнув раніше, ніж планувалося. Осколки впали на мотоцикл з охорони віцепрезидента Джей Ді Венса та на автомобіль патрульної служби Каліфорнії, який рухався в колоні.

Про це пише The Daily Beast

За даними каліфорнійського дорожнього патруля, вибух стався над автострадою I-5, де саме проїжджав кортеж. Постраждалих немає, стрільби були негайно зупинені.

«Це нетипова і тривожна ситуація. Навчання з бойовими боєприпасами над активною автострадою — надзвичайно рідкісна практика», — заявив керівник CHP Тоні Коронaдо.

Корпус морської піхоти повідомив, що вже розпочато офіційне розслідування причин події. У заяві підкреслюється, що демонстрація проходила через попередню оцінку безпеки та мала декілька рівнів перестраховки.

Попри інцидент Джей Ді Венс після завершення візиту сказав журналістам, що мав «дуже хороший досвід» у спілкуванні з військовими.

Водночас губернатор Каліфорнії Ґевін Ньюсом розкритикував захід, назвавши його «ризиком заради ефектної картинки», та закликав не проводити подібні вогневі демонстрації в безпосередній близькості від цивільної інфраструктури.

