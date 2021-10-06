Корупція і підкуп ЗМІ: до офісу канцлера Австрії та його партії прийшли з обшуками

Корупція і підкуп ЗМІ: до офісу канцлера Австрії та його партії прийшли з обшуками

Курца та ще декількох його соратників підозрюють у зловживанні довірою, корупції та підкупі ЗМІ.

У середу, 6 жовтня, в офісі канцлера Австрії Себастьяна Курца та штабі його Австрійської народної партії (ÖVP) провели обшуки. Зокрема, обшукали кабінети кількох найближчих радників канцлера.

Про це інформує Der Standard.

Курца та ще декількох його соратників підозрюють у зловживанні довірою та корупції. У цій справі фігурують радник Курца Штефан Штайнер, фахівець зі зв’язків зі ЗМІ Джеральд Флейшманн, генеральний секретар Мінфіну Томас Шмід, ексміністр Софі Кармасін та інші чиновники.

Їх підозрюють в підкупі засобів масової інформації. Йдеться про угоду на суму близько 1,3 мільйона євро, в результаті якої чиновники мали можливість впливати на зміст і час публікацій. Перш за все, правоохоронці звернули увагу на опитування, проведені Кармасін та її колегою, в яких Курц з’явився у хорошому світлі.

У партії назвали звинувачення надуманими і заявили, що у них йдеться про події п’ятирічної давнини.

"Це завжди відбувається з тією самою метою: завдати значної шкоди Народній партії та Себастьяну Курцу", — зазначається у пресрелізі політсили.

Нагадаємо, що міжнародний проєкт розслідування Pandora Papers відкрив інформацію про таємні офшорні справи 35 світових лідерів - це нинішні і колишні президенти, глави урядів і міністри.

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