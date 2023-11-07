Корупційний скандал довкола літієвих родовищ: прем'єра Португалії звільнили

Прем'єр-міністр Португалії Антоніу Кошта, який очолював уряд країни з 2015 року, пішов у відставку з посади через корупційний скандал довкола концесії двох літієвих родовищ.

Про це повідомляє видання Publico.

Корупційному скандалу передувало затримання двох осіб із його найближчого оточення прем'єр – керівника апарату Вітора Ескаріа та близького друга, бізнесмена Діого Ласерда Мачадо.

За інформацією Генпрокуратури країни, Кошта став об'єктом окремого розслідування Верховного суду щодо його ролі у лобіюванні бізнесу, пов'язаного з енергетичним переходом.

Операція із затримання

Правоохоронці здійснили 40 обшуків, зокрема в офіційній резиденції прем'єр-міністра в палаці Сан-Бенту, міністерствах інфраструктури та навколишнього середовища, мерії Сінеша тощо.

Поліцейські затримали мера Сінеша Нуну Маскареньяша та двох бізнесменів із компанії Start Campus, яка просувала водневий проєкт у Сінеші.

Після обшуків і арештів Кошту терміново скасував усі свої плани та вирушив на зустріч із президентом Португалії Марсело Ребелу ді Соузою.

Після зустрічі Кошту оголосив про свою відставку, але заявив, що його сумління чисте.

"Я не збираюся повторно претендувати на посаду прем'єр-міністра, цей етап мого життя закінчився", – сказав він.

Видання додає, що розслідування розпочали з 2019 року. Поштовхом стала анонімна скарга. Правоохоронці мали визначити, чи надавав уряд країни привілеї португальським компаніям EDP, Galp і REN для виробництва зеленого водню в Сінеші. Проєкт вперше був представлений бізнесменом із Нідерландів, але потім уряд публічно залучив до нього місцеві компанії.

Провадження стосується виданого британській компанії Savannah Lithium дозволу на видобуток літію на ділянці, визнаній Всесвітньою сільськогосподарською спадщиною ФАО.

Нагадаємо, у стллиці України розгорівся новий корупційний скандал. Посадовці управління освіти Києва хотіли нажитися на біотуалетах для укриттів. Подробиці читайте у матеріал ТСН.ua.

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