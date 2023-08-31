Коштів не шкодуватиме: У ГУР попередили, що Росія шукає нові інструменти поширення пропаганди

Росія воює з Україною не лише на фронті, а й в мережі та медіа.

Так, ворог готується до нового етапу інформаційної війни. Він шукатиме нових спікерів, які готові озвучувати кремлівські наративи, нові медіа для розміщення своєї пропаганди. Це комплексна робота, і російські спецслужби приділяють цьому доволі серйозну увагу.

Про це в ефірі телемарафону сказав представник Головного управління розвідки Міноборони Андрій Юсов.

Росія не шкодуватиме коштів на пропаганду

В української розвідки є інформацію про те, що 25 серпня у Кремлі провели зустріч, присвячену інформаційній війні проти України. Зокрема, у ній взяв участь перший заступник керівника адміністрації російського диктатора Володимира Путіна Сергія Кірієнка, пропагандисти, "ІПСОшники" та інші. Дії ворога спрямовані як на розхитування українського суспільства, так і руйнування проукраїнської антипутінської коаліції, а отже – послаблення підтримки партнерів

Як акцентує Юсов, агресор витрачає чималі ресурси для того, щоб підсилювати ці наративи:

"немає успіху у контрнаступі, а значить, підтримувати Україну не потрібно";

"корумпована держава, а значить, допомагати не потрібно".

Україна має продовжувати протидіяти цим наративам, а суспільство – критично ставитися до інформації та її джерел. Щобільше, слід активно працювати на міжнародній арені, зокрема нашій дипломатії.

Росіяни постійно шукають нові інструменти, тому що попередні або перестають бути ефективними, або викриваються. Крім того, частина агентів впливу втрачає можливість донесення інформації. Грошей на пошук нових шляхів агресор не шкодує.

"Які б суми не виділялись на інформаційну війну, а це десятки мільйонів доларів, це завжди дешевше, ніж витрати безпосередньо на полі бою. Звичайно, в цьому контексті інформаційно-психологічні операції, попри свою високу вартість, так чи інакше вигідніші, ніж інвестувати в поле бою. Умовно кажучи, 100 комп'ютерів все одно будуть коштувати дешевше, ніж один танк", – сказав Юсов.

Нагадаємо, українських дітей у тимчасово окупованому Маріуполі активно намагаються отруїти низькопробною російською пропагандою перед новим навчальним роком. Їм розповідають про "героїв СВО", які насправді є вбивцями українців, і змушують вчити гімн РФ.

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