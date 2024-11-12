Коштовне сміття: чоловік перекопав задній двір будинку та знайшов скарб

Чоловік вирішив розкопати задній двір свого 450-річного будика і був шокований тим, що побачив. Деякі зі знайдених предметів, незважаючи на свій вік і крихкий матеріал, не втратили своєї форми протягом такого тривалого часу.

Про це повідомило видання Mirror.

Власник будинку Марк Роулендс стверджує, що сотні років тому ніхто не приїжджав забирати сміття під будинок і люди були змушені закопувати його глибоко в землю.

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"Тільки уявіть, скільки життів пройшло через цей простір за 450 років. Я живу тут лише два з половиною роки, але коли ви купуєте таку нерухомість, як ця, ви повинні розуміти, що купуєте 450-річну історію", – зазначив він.

Марк Роулендс вже кілька років публікує в соціальних мережах відео на таку тематику. Проте це відкриття його шокувало, адже зроблено воно було у дворі власної резиденції, якій уже сотні років.

Він захотів викопати ставок для диких тварин, проте під час робіт йому вдалося знайти низку незвичайних предметів, які можуть бути однолітками території будинку.

"У процесі риття кількох ям я виявив ці незвичайні й цікаві предмети. Поняття не маю, що це за предмети. Це маленькі глиняні горщики, які напрочуд цілі, з огляду на їхній потенційний вік і час, проведений під землею. Для чого вони?" – задався питанням садівник.

Також було виявлено колекцію скляних пляшок різних форм, розмірів і кольорів. На одній із них було написано Hankinson's Alterine, а на інших зразках, судячи з усього, були написані обсяги в мілілітрах.

На сайті eBay одну з таких пляшок можна продати за 75 фунтів стерлінгів (4 тисячі гривень), і датується вона 1920-ми роками. Ідентична пляшка з вином і тоніком Марка Голла виставлена на продаж на тому ж майданчику за ціною близько 40 фунтів стерлінгів (2120 гривень) і датується 1910 роком. Інші пляшки, попри свій столітній вік, мають нижчу ціну.

Користувачі мережі запропонували Марку копати далі, щоб знайти давніші предмети.

Нагадаємо, у Швеції археологи виявили цікаве поховання часів залізної доби у районі Пріссгорден.

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