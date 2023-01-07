Коштовності, діаманти та рубіни: село у Нідерландах охопила "золота лихоманка"

Село Оммерен (Нідерланди) охопила "золота лихоманка". Озброєні металошукачами люди намагаються знайти нібито заховані нацистами за часів Другої світової війни скарби.

Про це пише Reuters.

Мисливці за скарбами активізувалися після того, як Національний архів Нідерландів оприлюднив історичну мапу.

Файл дослідження, що містить мапу, був опублікований цього тижня, оскільки максимальний період 75 років, протягом якого він міг залишатися конфіденційним, минув.

Мапа, як вважають, вказує, де нацистські солдати сховали чотири великі ящики, наповнені діамантами, рубінами, золотом, сріблом та всілякими коштовностями, які вони пограбували після вибуху в банку в серпні 1944 року.

Ця інформація розбурхала фантазію людей. Вони озброїлися металошукачами та лопатами і почали досліджувати поля, які прилягають до села Оммерен.

Нагадаємо, у Шотландії археологи за допомогою металошукача знайшли один з найбільших скарбів середньовічних монет. Вважається, що знахідка коштуватиме сотні тисяч фунтів стерлінгів на ринку древностей.

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