Коштовності у трусах: у Франції вилучили ювелірку на €10 мільйонів

Поліція Франції / © Associated Press

У Парижі поліція заарештувала двох чоловіків, у яких виявили ювелірні вироби на суму близько €10 мільйонів. Частину коштовностей один із затриманих ховав у спідній білизні.

Про це пише Le Parisien.

Інцидент стався у суботу, 30 серпня, на Ліонському вокзалі. Поліцейські з Бригади французьких добровольців зупинили для перевірки двох пасажирів поїзда TGV. У одного з них знайшли шкарпетку, набиту коштовностями та годинником Rolex, а також ніж. У валізі чоловіків виявили кутову шліфувальну машину.

За даними Le Parisien, затримані є громадянами Тунісу, один з них — неповнолітній. Обоє вже відомі поліції.

Серед вилученого — намисто вартістю близько 5 мільйонів євро, сережки на понад 2 мільйони євро, каблучка приблизно на 1 мільйон євро та інші ювелірні вироби. Загальна попередня оцінка збитків становить 10 мільйонів євро.

Прокуратура Парижа підтвердила відкриття провадження за фактом “крадіжки, скоєної організованою групою”. Розслідування веде Паризька бригада боротьби з бандитизмом (BRB). Судове слідство може розпочатися вже 1 вересня.

