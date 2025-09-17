- Дата публікації
Косіняк-Камиш відповів Зеленському на його слова про неготовність Польщі до війни
Косіняк-Камиш відповів Зеленському на його слова про неготовність Польщі до війни.
Міністр національної оборони Польщі та віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш прокоментував слова президента України Володимира Зеленського щодо здатності польських військових діяти у випадку масованої атаки Росії.
Про це передає портал інформагентства Польщі РАР.
Зеленський напередодні в інтерв’ю Sky News зауважив, що Польща, яка не перебуває у стані війни, не мала досвіду відбиття масштабних ракетних і балістичних ударів, тож у разі великої атаки «не змогла б врятувати людей».
На ці слова різко відреагував Косіняк-Камиш, виступаючи на брифінгу в Центрі підготовки сухопутних військ у місті Ожиш. Він назвав їх «непотрібними та неправдивими», наголосивши, що впевнений у професійності польських військових.
«Ми справді не перебуваємо у стані війни, у нас інші закони й інший підхід. Але якщо виникне загроза, зброя буде застосована — і так уже було», — заявив міністр.
Косіняк-Камиш також підкреслив, що Польща залишається мирною державою, яка діє у межах НАТО, і жодні навчання, зокрема «Залізний Захисник», не мають провокаційного характеру.
Він нагадав, що допомога Польщі була критично важливою для України та союзників протягом останніх трьох років, і без цієї підтримки багато рішень було б складно або неможливо реалізувати.
Очільник польського оборонного відомства додав, що переконаний у «здібностях та навичках» військових, які у разі потреби готові діяти рішуче.
Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю говорив, що під час останньої атаки 10 вересня поляки з 19 збили лише чотири цілі, тоді як українські воїни з 810 дронів ворога збили 700.
«У нас летіло 810 дронів, ми збили 700. У них було 19 — збили 4. І це у них не летіли ракети і балістика. І, звичайно, вони не зможуть урятувати людей, якщо у них буде масована атака», — сказав Зеленський.
Він також пояснив, що успіх української протиповітряної оборони ґрунтується на комплексному використанні мобільних груп, винищувачів, безпілотників-перехоплювачів і систем ППО, які під час останньої масованої атаки збили понад 700 із 810 ворожих дронів.
Раніше міністр національної оборони Польщі та віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що західні системи ППО у Польщі захищатимуть лише повітряний простір НАТО.
