Косіняк-Камиш відповів Зеленському на його слова про неготовність Польщі до війни.

Міністр національної оборони Польщі та віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

Міністр національної оборони Польщі та віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш прокоментував слова президента України Володимира Зеленського щодо здатності польських військових діяти у випадку масованої атаки Росії.

Про це передає портал інформагентства Польщі РАР.

Зеленський напередодні в інтерв’ю Sky News зауважив, що Польща, яка не перебуває у стані війни, не мала досвіду відбиття масштабних ракетних і балістичних ударів, тож у разі великої атаки «не змогла б врятувати людей».

На ці слова різко відреагував Косіняк-Камиш, виступаючи на брифінгу в Центрі підготовки сухопутних військ у місті Ожиш. Він назвав їх «непотрібними та неправдивими», наголосивши, що впевнений у професійності польських військових.

«Ми справді не перебуваємо у стані війни, у нас інші закони й інший підхід. Але якщо виникне загроза, зброя буде застосована — і так уже було», — заявив міністр.

Косіняк-Камиш також підкреслив, що Польща залишається мирною державою, яка діє у межах НАТО, і жодні навчання, зокрема «Залізний Захисник», не мають провокаційного характеру.

Він нагадав, що допомога Польщі була критично важливою для України та союзників протягом останніх трьох років, і без цієї підтримки багато рішень було б складно або неможливо реалізувати.

Очільник польського оборонного відомства додав, що переконаний у «здібностях та навичках» військових, які у разі потреби готові діяти рішуче.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю говорив, що під час останньої атаки 10 вересня поляки з 19 збили лише чотири цілі, тоді як українські воїни з 810 дронів ворога збили 700.

«У нас летіло 810 дронів, ми збили 700. У них було 19 — збили 4. І це у них не летіли ракети і балістика. І, звичайно, вони не зможуть урятувати людей, якщо у них буде масована атака», — сказав Зеленський.

Він також пояснив, що успіх української протиповітряної оборони ґрунтується на комплексному використанні мобільних груп, винищувачів, безпілотників-перехоплювачів і систем ППО, які під час останньої масованої атаки збили понад 700 із 810 ворожих дронів.

Раніше міністр національної оборони Польщі та віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що західні системи ППО у Польщі захищатимуть лише повітряний простір НАТО.

Дональд Туск заявив, що у Варшаві дрон кружляв над урядовими будівлями, затримано білорусів.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше залетіли до Польщі.