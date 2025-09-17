ТСН у соціальних мережах

Мова сайту
ru
en
Наживо Усі публікації Краще з YouTube Ексклюзив ТСН Україна Політика Війна Гламур Проспорт Леді Здоров’я Астрологія Відео Рецепти Економіка Київ Львів Цікавинки Популярні теги Випуски ТСН Світ Туризм Авто Наука та IT Допомога Інше Редакція

ТСН у соціальних мережах

Дата публікації
Категорія
Світ
Кількість переглядів
1346
Час на прочитання
2 хв

Косіняк-Камиш відповів Зеленському на його слова про неготовність Польщі до війни

Косіняк-Камиш відповів Зеленському на його слова про неготовність Польщі до війни.

Автор публікації
Фото автора: Віра Хмельницька Віра Хмельницька
Косіняк-Камиш відповів Зеленському на його слова про неготовність Польщі до війни

Міністр національної оборони Польщі та віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш / © Associated Press

Міністр національної оборони Польщі та віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш прокоментував слова президента України Володимира Зеленського щодо здатності польських військових діяти у випадку масованої атаки Росії.

Про це передає портал інформагентства Польщі РАР.

Зеленський напередодні в інтерв’ю Sky News зауважив, що Польща, яка не перебуває у стані війни, не мала досвіду відбиття масштабних ракетних і балістичних ударів, тож у разі великої атаки «не змогла б врятувати людей».

На ці слова різко відреагував Косіняк-Камиш, виступаючи на брифінгу в Центрі підготовки сухопутних військ у місті Ожиш. Він назвав їх «непотрібними та неправдивими», наголосивши, що впевнений у професійності польських військових.

«Ми справді не перебуваємо у стані війни, у нас інші закони й інший підхід. Але якщо виникне загроза, зброя буде застосована — і так уже було», — заявив міністр.

Косіняк-Камиш також підкреслив, що Польща залишається мирною державою, яка діє у межах НАТО, і жодні навчання, зокрема «Залізний Захисник», не мають провокаційного характеру.

Він нагадав, що допомога Польщі була критично важливою для України та союзників протягом останніх трьох років, і без цієї підтримки багато рішень було б складно або неможливо реалізувати.

Очільник польського оборонного відомства додав, що переконаний у «здібностях та навичках» військових, які у разі потреби готові діяти рішуче.

Нагадаємо, що український президент Володимир Зеленський у своєму інтерв’ю говорив, що під час останньої атаки 10 вересня поляки з 19 збили лише чотири цілі, тоді як українські воїни з 810 дронів ворога збили 700.

«У нас летіло 810 дронів, ми збили 700. У них було 19 — збили 4. І це у них не летіли ракети і балістика. І, звичайно, вони не зможуть урятувати людей, якщо у них буде масована атака», — сказав Зеленський.

Він також пояснив, що успіх української протиповітряної оборони ґрунтується на комплексному використанні мобільних груп, винищувачів, безпілотників-перехоплювачів і систем ППО, які під час останньої масованої атаки збили понад 700 із 810 ворожих дронів.

Раніше міністр національної оборони Польщі та віцепрем’єр Владислав Косіняк-Камиш заявляв, що західні системи ППО у Польщі захищатимуть лише повітряний простір НАТО.

Дональд Туск заявив, що у Варшаві дрон кружляв над урядовими будівлями, затримано білорусів.

Нагадаємо, під час масованої атаки по Україні в ніч проти 10 вересня російські дрони вперше залетіли до Польщі.

Дата публікації
Кількість переглядів
1346
Наступна публікація

Я дозволяю TSN.UA використовувати файли cookie