Косметичний і парфумерний гігант Estee Lauder пішов з ринку РФ та пожертвував Україні 1 млн доларів

Косметичний і парфумерний гігант Estee Lauder пішов з ринку РФ та пожертвував Україні 1 млн доларів

Щодня збільшується список світових компаній, які йдуть з російського ринку через війну проти України.

Американський косметичний бренд Estee Lauder заявив, що закриває всі магазини та сайти в Росії через напад на Україну.

Крім того, благодійний фонд компанії уже виділив 1 мільйон доларів на підтримку України.

Estee Lauder також допомагає своїм співробітникам в Україні, пропонуючи допомогу з переїздом.

Про це повідомляється на сайті компанії.

"Ми вирішили призупинити будь-яку комерційну діяльність в Росії, включаючи закриття всіх магазинів, а також сайтів наших брендів і будь-які відправлення в Росію", - йдеться у заяві.

Нагадаємо, японський виробник одягу Uniqlo не закриватиме магазини в Росії.

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