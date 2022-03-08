Косметичний і парфумерний гігант Estee Lauder пішов з ринку РФ та пожертвував Україні 1 млн доларів

Щодня збільшується список світових компаній, які йдуть з російського ринку через війну проти України.
Американський косметичний бренд Estee Lauder заявив, що закриває всі магазини та сайти в Росії через напад на Україну.
Крім того, благодійний фонд компанії уже виділив 1 мільйон доларів на підтримку України.
Estee Lauder також допомагає своїм співробітникам в Україні, пропонуючи допомогу з переїздом.
Про це повідомляється на сайті компанії.
"Ми вирішили призупинити будь-яку комерційну діяльність в Росії, включаючи закриття всіх магазинів, а також сайтів наших брендів і будь-які відправлення в Росію", - йдеться у заяві.
Нагадаємо, японський виробник одягу Uniqlo не закриватиме магазини в Росії.
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