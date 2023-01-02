Космічні перегони: у США стурбовані можливими претензіями Китаю на Місяць – Politico

Глава NASA занепокоєний, що Пекін може закріпитися на місячній поверхні, аби не допустити туди США.

Космічні перегони за Місяць між Сполученими Штатами та Китаєм стають все більш напруженими, і наступні два роки можуть визначити, хто переможе.

Так вважає вважає американський астронавт, адміністратор Національного управління з аеронавтики та дослідження космічного простору (NASA) Білл Нельсон, інформує Politico.

Нельсон попереджає, що Пекін може закріпитися і спробувати домінувати в найбільш багатих на ресурси місцях на місячній поверхні — або навіть не допустити туди США.

"Це факт: ми беремо участь у космічних перегонах. Нам краще стежити за тим, щоб вони не дісталися до Місяця під виглядом наукових досліджень. І не виключено, що пізніше вони скажуть: "Тримайся подалі, ми тут, це наша територія", — заявив Нельсон.

Він навів приклад у Південно-Китайському морі, де китайські військові створили бази на спірних островах.

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Коментарі Нельсона прозвучали після 26-денної місії NASA Artemis I , під час якої космічна капсула Orion без екіпажу облетіла навколо Місяця. Ця місія стала першим великим кроком на шляху до плану NASA висадити астронавтів на поверхню Місяця, щоб почати будувати більш постійну присутність людей — це може відбутися вже 2025 року.

Але агресивна космічна програма Китаю, включно з нещодавнім відкриттям нової космічної станції, набуває все більшого масштабу. Пекін оголосив про мету висадити астронавтів на Місяць до кінця цього десятиліття.

На думку глави NASA, суперництво між США та Китаєм за Місяць стає все жорсткішим, а наступні два роки можуть визначити, хто переможе. Крім цього, він відзначив "величезні успіхи" в освоєнні космосу, яких Китай досяг за останні десять років, додавши, що дата "їхньої висадки на Місяць стає дедалі ближчою".

Своєю чергою час представник посольства Китаю у Вашингтоні Лю Пен'юй прокоментував ситуацію, заявивши, що "деякі офіційні особи США безвідповідально спотворили нормальні та законні космічні зусилля Китаю".

Нагадаємо, що NASA профінансувало вдосконалення технології для будівництва колоній на Місяці та Марсі.

Раніше американський мільярдер і винахідник, засновник космічної компанії SpaceX Ілон Маск заявив, що у майбутньому планує побудувати на Марсі цілі міста-колонії.

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