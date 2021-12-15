Космічна сфера і "гіперактивність" в Twitter: Financial Times назвало Ілона Маска "Людиною року-2021"

Маск також має таке звання від видання Time.
Британське видання Financial Times назвало керівника американських компаній Tesla і SpaceX Ілона Маска "Людиною року-2021".
Інформація по це з'явилася на офіційному сайті Financial Times.
Видання наголошує, шо Маск протягом десятиліття сприяв тому, щоб автомобільні компанії почали інвестувати у створення екологічного тарнспорту. До слова, сам мільярдер почав випускати електромобілі близько десяти років тому.
Financial Times також відзначила досягнення Маска в космічній сфері, просування їм криптовалют в мережі, а також його "гіперактивність" в Twitter.
While Elon Musk might be a divisive figure, he is one of the most transformational business figures of our era. In this letter, our editor @khalafroula sets out why we named him the FT’s Person of the Year https://t.co/tI195FGNt4— Financial Times (@FinancialTimes) December 15, 2021
"Протягом тривалого періоду часу представники автоіндустрії називали Tesla і мене особисто дурнями і шуканцями. Вони говорили, що електрокари не працюватимуть. Якби вони це зробили, ніхто б їх не купив. Мене дуже надихає те, що інші автовиробники говорять. Ми зробили Tesla в основному з відчаю. Не тому, що вважали це прибутковим, а щоб показати - це можливо", - заявив Ілон Маск в інтерв'ю газеті.
Як повідомлялося, за версією видання Time, людиною року—2021 став американський бізнесмен, засновник SpaceX і Tesla Ілон Маск. Наразі мільярдер до того ж є найбагатшою людиною за всю історію. Станом на 13 грудня Маск залишається найбагатшою людиною на планеті за всю історію зі статком понад $250 мільярдів.\
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