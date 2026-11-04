"Космічні лазери не спрацювали": Маск відреагував на поразку республіканців, яким дав $445 млн

Ілон Маск відреагував на поразку республіканців / © Associated Press

Реклама

Багатомільйонна «інвестиція» Ілона Маска у Республіканську партію навряд чи окупилася, адже демократи вирвали перемогу на проміжних виборах до Конгресу США 2026 року. Понад $445 млн не допомогли республіканцям втриматися на коні. Ілон Маск уперше відреагував на результати виборів.

Реакція Ілона Маска на поразку республіканців

Американський мільярдер Ілон Маск уперше прокоментував результати виборів, на яких Республіканська партія зазнала поразки, попри надану ним фінансову підтримку.

Реклама

4 листопада у своїй соцмережі X він опублікував допис:

Реклама

«Схоже, мої космічні лазери для втручання у вибори цього разу не спрацювали», — коротко написав він.

Про «пожертви» Маска на республіканців

Видання Bloomberg повідомляло, що найбагатша людина світу — Ілон Маск — виділив понад $445 мільйонів на фінансування виборчої кампанії Республіканської партії у поточному виборчому циклі. Завдяки такому вливанню коштів він увійшов до числа найбільших донорів політичних груп в історії США.

Свіжі дані Федеральної виборчої комісії свідчать, що протягом перших двох тижнів жовтня бізнесмен перерахував $77 мільйонів до власного суперкомітету America PAC. Ці кошти спрямовувалися на агітацію перед листопадовими проміжними виборами. Загалом з моменту перезапуску цієї структури в липні Маск вклав у неї $355 мільйонів, що дорівнює приблизно $3,6 мільйона щоденно.

Загальний бюджет Республіканської партії, її профільних конгресових фондів та комітету Дональда Трампа MAGA Inc. сягнув $2,1 мільярда станом на 14 жовтня. Демократичні структури за той самий період зуміли залучити $1,4 мільярда.

Реклама

Саме гроші Маска стали основою партійної скарбниці: вони пішли як на багатомільйонну кампанію на користь генерального прокурора Техасу Кена Пакстона, так і на виділення $1,5 мільйона групі, що виступає за скасування рейтингового голосування на Алясці, яке шкодить позиціям республіканців.

Для самого бізнесмена підсумки виборів мають практичне значення. Усі його ключові підприємства — SpaceX, Tesla Inc., The Boring Company та Neuralink — тісно пов’язані з рішеннями федеральних регуляторів. Крім того, його діяльність на чолі ініціативи DOGE, спрямованої на радикальне скорочення держапарату, опиниться під пильним контролем у разі перемоги демократів.

Епіцентром фінансових інвестувань Маска став Техас, де зосереджений його бізнес. Бізнесмен направив понад $200 мільйонів на підтримку скандального генпрокурора Кена Пакстона в сенатських перегонах проти демократа Джеймса Таларіко.

Загалом America PAC витратила десятки мільйонів доларів на агітацію «від дверей до дверей», смс-розсилки та рекламу у ключових штатах — Огайо, Мічиган, Айова, Мен. Маск обійшов усіх найбільших політичних донорів США, включаючи Джорджа Сороса та Майкла Блумберга.

Реклама

Демократи вирвали контроль над Конгресом США: головне

Нагадаємо, Демократична партія США здобула перемогу на проміжних виборах до Конгресу 2026 року, отримавши більшість у Сенаті та лідируючи у Палаті представників. Сенсаційні результати зафіксовано в традиційно «червоних» штатах, зокрема в Техасі, де демократ Джеймс Таларіко переміг Кена Пакстона. Крім того, низка відомих республіканців, серед яких Вікторія Спартц та Браян Фіцпатрік, втратили свої місця у нижній палаті.

Реагуючи на результати, Дональд Трамп заявив, що республіканці перемогли б, якби його ім’я фігурувало в бюлетенях, а також висловив здивування поразкою частини кандидатів. Водночас очільник Білого дому змінив риторику щодо економічних проблем: він назвав головною причиною високих цін на пальне ситуацію навколо Ірану, а не українські удари по російських НПЗ. Попри невдоволення результатами, Трамп запевнив у готовності співпрацювати з демократами та визнати підсумки голосування.

Аналітики та ЗМІ описують поразку республіканців як наслідок невдоволення виборців високою вартістю життя та затяжною війною з Іраном. Оскільки партія вперше за 20 років ризикує втратити контроль над обома палатами, очікується, що Трамп частіше ухвалюватиме рішення в обхід законодавців за допомогою президентських указів, а також активно застосовуватиме право вето проти ініціатив більшості.

Перемога надає демократам потужні важелі впливу: можливість блокувати кадрові призначення Трампа, впливати на бюджетний процес та ініціювати парламентські розслідування щодо діяльності адміністрації з перспективою процедури імпічменту. Оскільки Конституція забороняє Трампу балотуватися на третій термін, у міру наближення виборів 2028 року все більше республіканців можуть почати публічно дистанціюватися від чинного президента та його руху MAGA.

Результати проміжних виборів у США видання Mother Jones назвало «синім цунамі», адже поразка республіканців одразу в обох палатах Конгресу стала лише третім випадком за останні 70 років. За даними аналізу The New York Times, напередодні голосування Дональд Трамп мав найнижчий рейтинг схвалення серед усіх американських президентів, починаючи від часів Гаррі Трумена 1946 року.

Окрім виборів до Сенату, демократи здобули реванш і на виборах губернатора Техасу, де Джина Хінохоса здолала чинного очільника штату Грега Ебботта. Крім того, в сенатських перегонах у Джорджії свій мандат успішно зберіг демократ Джон Оссофф.

Серед додаткових факторів, які відвернули виборців від Республіканської партії, оглядачі виділяють не лише економічні труднощі, а й жорстку імміграційну політику адміністрації, запровадження нових торговельних мит, а також суперечливе зближення Трампа з російським диктатором Володимиром Путіним.

Новини партнерів